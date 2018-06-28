Исследователь модернизма Лев призвал разработчиков проекта капитального ремонта коммунального кинотеатра "Братислава" сохранить уникальный внешний вид этой архитектурной доминанты старой Оболони, передает со ссылкой на .

Перипетии вокруг "Братиславы" длятся уже несколько лет. Первый кинотеатр Оболони, который открыл двери в 1976 году, не работает уже три года. После его закрытия появился проект строительства жилого дома высотой более 20 этажей.

В 2016 году угрозу уничтожения "Братиславы" удалось предотвратить благодаря активности неравнодушной общественности и местного депутата Анны Свириденко, которые объединили свои усилия в рамках кампании "Спасти "Братиславу". К заведению привлекли внимание местных жителей, в здании прошло несколько мероприятий, посвященных истории Оболони и самого кинотеатра. На обсуждениях с экспертами и общественностью Оболони было решено, что, поскольку "Братислава" уже не может быть сугубо кинотеатром (сказывается конкуренция новых кинозалов), здесь должен разместиться общественно-культурный центр.

С самого начала эксперты по архитектуре отмечали, что внешний вид кинотеатра должен быть сохранен, поскольку это здание является ярким образцом модернистской архитектуры XX века. Должна быть сохранена форма здания, цвет ее отделки (конечно, старую керамическую плитку будет трудно спасти, а выпустить новую - очень дорого). Проект, по которому построена "Братислава", воплощен в Украине только в пяти сооружениях - это три кинотеатра в ("Братислава", "Лейпциг" и "Киото", прежний кинотеатр "Россия") и по одному кинотеатру в Лисичанске и Кривом Роге. К сожалению, один из этих кинотеатров мы вскоре потеряем - на месте "Киото" на Лесном массиве скоро появится очередной торгово-развлекательный центр.

Еще один проект, который лоббирует депутат Киевсовета Константин Богатов, как выяснилось, предполагает не реставрацию кинотеатра, а его реконструкцию. А реконструкция, как это обычно бывает, может привести к появлению лишних 20 этажей над реконструируемым объектом.

К тому же, проект предусматривал искажения внешнего вида здания - надстройку многочисленных конструкций, которые изменили бы "Братиславу" до неузнаваемости.

В 2018 году, кажется, все невзгоды уже позади. Общественная инициатива "Спасти "Братиславу" достигла своей цели - на ProZorro уже состоялся тендер по капитальному ремонту здания. В начале июня в украинском кризисном медиа-центре прошел круглый стол на тему "Общественный заказ на проект общественно-культурного центра "Братислава" на Оболони", где депутаты, представители общественности, архитекторы и эксперты обсудили будущее здания.

Видение экстерьера "Братиславы", представленное победителями тендера, ООО "Инновационная научно-техническая экспертная компания", отличается от видения проекта Богатова меньшим количеством "искажений" фасада, но при этом совершенно меняется цветовое решение фасада, которое больше напоминает хохлому. Как говорилось во время дискуссии, нынешний фасад все равно придется снимать (имеется в виду советская керамическая плитка), поскольку она не отвечает современным нормам энергоэффективности и некрасиво выглядит в "центральном районе ". Однако, следует учитывать, что "Братислава" стоит не посреди поля, а в районе, застроенном жильем 1970-х годов, украшенным именно такой керамической плиткой. И, как говорит искусствовед Евгения Моляр, готовое решение уже есть - это нынешний фасад.

Сохранить теплую цветовую гамму первых микрорайонов несложно - для этого довольно лишь использовать в отделке фасада белые и коричневые панели, которые воссоздадут облик старой плитки.

Несмотря на некоторые нерешенные вопросы, уже можно считать, что "Братиславе" повезло - в том или ином виде она сохранит свое культурно-общественное назначение. А вот судьба других советских кинотеатров до сих пор нерешенная. Кинотеатр имени Гагарина, "Тампере", "Краков" до сих пор простаивают, не используя свой потенциал для развития .

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