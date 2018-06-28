Диалог – это свидетельство не слабости, а силы, считает генеральный
секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Так он прокомментировал будущую
встречу президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке По словам
Столтенберга, НАТО стремится "к лучшим отношениям" с Россией Фото:
ЕРА "Я приветствую предстоящую встречу президента Трампа и
президента Путина, потому что я верю в разговор... Для меня
разговор – не свидетельство слабости. Диалог является
свидетельством силы", – сказал Столтенберг.По его словам, НАТО
стремится "к лучшим отношениям" с Россией и не хочет новой холодной
войны.Встреча Путина с Трампом состоится 16 июля в
Хельсинки. По словам вице-президента США Майка Пенса, Трамп на
встрече с Путиным намерен обсудить возможное вмешательство Кремля в
президентские выборы в США в 2016 году, военное набег РФ в Украину
и Сирию, а также экономические отношения Соединенных Штатов и
России.
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