Диалог – это свидетельство не слабости, а силы, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Так он прокомментировал будущую встречу президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Этот материал можно прочитать и на украинском языке По словам Столтенберга, НАТО стремится "к лучшим отношениям" с Россией Фото: ЕРА "Я приветствую предстоящую встречу президента Трампа и президента Путина, потому что я верю в разговор... Для меня разговор – не свидетельство слабости. Диалог является свидетельством силы", – сказал Столтенберг.По его словам, НАТО стремится "к лучшим отношениям" с Россией и не хочет новой холодной войны.Встреча Путина с Трампом состоится 16 июля в Хельсинки. По словам вице-президента США Майка Пенса, Трамп на встрече с Путиным намерен обсудить возможное вмешательство Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, военное набег РФ в Украину и Сирию, а также экономические отношения Соединенных Штатов и России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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