В поддержку обмена высказались 58% опрошенных граждан

Согласно результатам опроса, проведенного российским "Левада-центром", о голодовке украинского режиссера "хорошо знают" только 6% опрошенных, 31% "что-то об этом слышали".

В поддержку обмена высказались 58% опрошенных граждан, из них 21% поддерживают такую ​​идею полностью, 37% - "скорее поддерживают". Совершенно не поддерживают обмен политзаключенными 10% опрошенных, еще 15% - "скорее не поддерживают". Затруднились ответить 18% респондентов.

Опрос проводился 22 - 26 июня 2018 года по выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 субъектах РФ, методом личного интервью.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова с 15 июня находится в России, но ей не разрешили встретиться с одним из украинских политзаключенных - в частности отказали в допуске к Олегу Сенцову , который голодает в российской колонии уже 46 дней, к Роману Сущенко, Николаю Карпюку.