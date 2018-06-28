|63% россиян не знают о голодовке Сенцова
|28.06.2018 21:27
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В поддержку обмена высказались 58% опрошенных граждан63% россиян заявили, что впервые слышат о голодовке политзаключенного, украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в РФ к 20 годам заключения, но идею об обмене политзаключенными между РФ и Украиной поддерживают.
Фото: colta.ru
Согласно результатам опроса, проведенного российским "Левада-центром", о голодовке украинского режиссера "хорошо знают" только 6% опрошенных, 31% "что-то об этом слышали".
В поддержку обмена высказались 58% опрошенных граждан, из них 21% поддерживают такую идею полностью, 37% - "скорее поддерживают". Совершенно не поддерживают обмен политзаключенными 10% опрошенных, еще 15% - "скорее не поддерживают". Затруднились ответить 18% респондентов.
Опрос проводился 22 - 26 июня 2018 года по выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 субъектах РФ, методом личного интервью.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова с 15 июня находится в России, но ей не разрешили встретиться с одним из украинских политзаключенных - в частности отказали в допуске к Олегу Сенцову, который голодает в российской колонии уже 46 дней, к Роману Сущенко, Николаю Карпюку.
Напомним, Европейский суд по правам человека признал Сенцова гражданином Украины.