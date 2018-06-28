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За время аннексии Крыма с полуострова незаконно выселили 2425 украинцев — правозащитник
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28.06.2018 21:35
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С 2014 года 4,7 тыс. заключенных украинских граждан были перемещены
из Крыма на территорию РФ с целью выдворения их и запрета на
возвращение на полуостров после освобождения, сообщил адвокат,
знаток общественной организации "Региональный центр прав человека"
Роман Мартыновский. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке По данным правозащитников, после аннексии Крыма власти
преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия
России на полуострове, в особенности – крымских татар Фото:
ЕРА Он добавил, что кроме того, 4,7 тыс. заключенных украинских
граждан были перемещены из Крыма на территорию РФ с целью
выдворения их и запрета на возвращение в Крым после
освобождения.Мартыновский отметил, что только за период с июля
2014-го по май 2018-го "судами" Крыма было вынесено
более 9500 решений по делам, связанным с нарушением миграционных
правил."Первые случаи выдворения начались в июле 2014 года. Мы
идентифицировали на сегодняшний день 2425 человек, которые были
выдворены с территории Крыма", — сообщил правозащитник.Он
сказал, что выдворение происходит двумя способами: так называемый
контролируемый самостоятельный выезд, когда человек
обязан покинуть территорию в течение пяти суток с момента
вступления в силу решения "суда", и принудительное выдворение,
когда происходит перемещение лиц в центр временного содержания
иностранных граждан."В Крыму таких центров нет, следовательно все
лица, к которым применяется принудительное выдворение, перемещаются
из Крыма на территорию России. Мы идентифицировали пять таких
центров, где содержались граждане Украины, иностранные граждане и
лица без гражданства. Срок содержания в таких учреждениях
составляет до полутора лет", – сказал Мартыновский.Россия
аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских
воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.После аннексии Крыма, по данным
правозащитников международной организации Human Rights
Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно
ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с
экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто
критиковать действия России на полуострове, в особенности –
крымских татар.
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