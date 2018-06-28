С 2014 года 4,7 тыс. заключенных украинских граждан были перемещены из Крыма на территорию РФ с целью выдворения их и запрета на возвращение на полуостров после освобождения, сообщил адвокат, знаток общественной организации "Региональный центр прав человека" Роман Мартыновский. Этот материал можно прочитать и на украинском языке По данным правозащитников, после аннексии Крыма власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар Фото: ЕРА Он добавил, что кроме того, 4,7 тыс. заключенных украинских граждан были перемещены из Крыма на территорию РФ с целью выдворения их и запрета на возвращение в Крым после освобождения.Мартыновский отметил, что только за период с июля 2014-го по май 2018-го "судами" Крыма было вынесено более 9500 решений по делам, связанным с нарушением миграционных правил."Первые случаи выдворения начались в июле 2014 года. Мы идентифицировали на сегодняшний день 2425 человек, которые были выдворены с территории Крыма", — сообщил правозащитник.Он сказал, что выдворение происходит двумя способами: так называемый контролируемый самостоятельный выезд, когда человек обязан покинуть территорию в течение пяти суток с момента вступления в силу решения "суда", и принудительное выдворение, когда происходит перемещение лиц в центр временного содержания иностранных граждан."В Крыму таких центров нет, следовательно все лица, к которым применяется принудительное выдворение, перемещаются из Крыма на территорию России. Мы идентифицировали пять таких центров, где содержались граждане Украины, иностранные граждане и лица без гражданства. Срок содержания в таких учреждениях составляет до полутора лет", – сказал Мартыновский.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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