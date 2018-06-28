|В Киеве задержали преступников, которые похитили сына дипломата с целью выкупа
|28.06.2018 21:35
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Мужчины являются гражданами ЕгиптаКиевская милиция обнаружила преступников, которые 25 июня на улице Тургеневской похитили сына работника посольства Ливии с целью получить денежный выкуп.
Фото: Нацполіція
Столичная полиция задержала двух человек, которые похитили молодого человека, удерживали его в гараже, нанесли телесные повреждения, а также вымогали у него деньги. Мужчины являются гражданами Египта, которые живут на территории Украины несколько лет.
"Они четко понимали, кого они похитили, и пытались связаться с родителями пострадавшего. Но действиями полиции это преступление было остановлено и довольно оперативно задержаны похитители", - сообщается в пресс-службе Национальной полиции Украины.
По его словам, похитители отказались давать какие-либо объяснения. В настоящее время их задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, и следователи обратятся в суд для избрания им меры пресечения.
Следователи расследуют два уголовных производства: по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. За совершенные преступления злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, 25 июня 26-летнего мужчину двое неизвестных насильно затащили в автомобиль на улице Тургеневской в центре Киева. По неофициальным данным, он сын финансового атташе посольства Ливии.