Мужчины являются гражданами Египта

Столичная полиция задержала двух человек, которые похитили молодого человека, удерживали его в гараже, нанесли телесные повреждения, а также вымогали у него деньги. Мужчины являются гражданами Египта, которые живут на территории Украины несколько лет.

"Они четко понимали, кого они похитили, и пытались связаться с родителями пострадавшего. Но действиями полиции это преступление было остановлено и довольно оперативно задержаны похитители" , - сообщается в пресс-службе Национальной полиции Украины.

По его словам, похитители отказались давать какие-либо объяснения. В настоящее время их задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, и следователи обратятся в суд для избрания им меры пресечения.

Следователи расследуют два уголовных производства: по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. За совершенные преступления злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.