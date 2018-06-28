|Мужчина, заявивший, что вез Сенцову "тот самый предмет", из-за которого его осудили, изменил показания – журналистка "Страны"
|28.06.2018 21:43
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https://www.facebook.com/lerrra/posts/1604071285540412
Согласно тексту "Страны", на которую сослалась Ивашкина, Сериков заявил, что передача адресовалась не Сенцову, а политолог Владимир Карагяур, погибший в ДТП в Ровенской области в сентябре 2017 года."Мною не было сказано, что я передавал Сенцову "тот самый предмет", из-за которого его осудили за терроризм. Я просто хочу добиться освобождения друга. Ему я ничего не провозил, просто создал интригу. После выступления ко мне уже приезжали журналисты двух телеканалов, которым я уже назвал новое имя – Владимир Карагяур. Именно ему предназначался предмет, который мне довелось перевозить в марте 2014 года, никакого Сенцова там не было", – подчеркнул он.Конференция ОБСЕ, которая проходила в Киеве 26 июня, была посвящена усилению свободы и плюрализма средств массовой информации в Украине во время конфликта в стране и вокруг нее.В ходе конференции мужчина заявил, что перевозил на своем автомобиле "один из тех предметов", из-за которых Сенцова в России обвинили в терроризме. Первой об этом написала "Страна", заявление Серикова издание назвало "сенсационным признанием". Один из организаторов мероприятия, глава правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик в комментарии изданию "ГОРДОН" выразила мнение, что мужчина, говоривший на конференции о Сенцове, – участник спланированной провокации."Примечательно, что на журналистской конференции гадкий вброс по Олегу сделал отнюдь не журналист. Как там оказался человек, далекий от журналистики, и зачем?" – написала в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
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