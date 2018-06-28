Сергей Сериков утверждает, что вез передачу в 2014 году не режиссеру Олегу Сенцову, а политологу Владимиру Карагяуру, который погиб в ДТП осенью 2017 года. По словам журналистки "Страны" Валерии Ивашкиной, мужчина изменил показания после общения с украинским спецслужбами. Мужчина сделал заявление на конференции, организованной ОБСЕ Фото: Valeriya Ivashkina / Facebook "Сериков изменил показания. Это произошло после общения с украинскими спецслужбами, с которыми, как он убеждает, он связан. Как рассказал Сериков "Стране", вчера до полуночи он "тесно общался с людьми из той структуры, с которыми работал в 2014 году", – написала она.По словам Ивашкиной, адресатом своего груза Сериков называет "другое медийное лицо, которого уже нет в живых"."Известный ментовской прием – валить на того, с кого нельзя спросить", – заявила она.Журналистка отметила, что правду об этой истории может рассказать сам Сенцов. https://www.facebook.com/lerrra/posts/1604071285540412 Согласно тексту "Страны", на которую сослалась Ивашкина, Сериков заявил, что передача адресовалась не Сенцову, а политолог Владимир Карагяур, погибший в ДТП в Ровенской области в сентябре 2017 года."Мною не было сказано, что я передавал Сенцову "тот самый предмет", из-за которого его осудили за терроризм. Я просто хочу добиться освобождения друга. Ему я ничего не провозил, просто создал интригу. После выступления ко мне уже приезжали журналисты двух телеканалов, которым я уже назвал новое имя – Владимир Карагяур. Именно ему предназначался предмет, который мне довелось перевозить в марте 2014 года, никакого Сенцова там не было", – подчеркнул он.Конференция ОБСЕ, которая проходила в Киеве 26 июня, была посвящена усилению свободы и плюрализма средств массовой информации в Украине во время конфликта в стране и вокруг нее.В ходе конференции мужчина заявил, что перевозил на своем автомобиле "один из тех предметов", из-за которых Сенцова в России обвинили в терроризме. Первой об этом написала "Страна", заявление Серикова издание назвало "сенсационным признанием". Один из организаторов мероприятия, глава правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик в комментарии изданию "ГОРДОН" выразила мнение, что мужчина, говоривший на конференции о Сенцове, – участник спланированной провокации."Примечательно, что на журналистской конференции гадкий вброс по Олегу сделал отнюдь не журналист. Как там оказался человек, далекий от журналистики, и зачем?" – написала в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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