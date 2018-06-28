|Каталония попросит премьера Испании согласиться на новый референдум о независимости
|28.06.2018 21:43
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Премьер-министр подчеркнул, что каталонские лидеры должны почитать единство страны и ее законы, но указал на возможность пересмотра полномочий местной властиПредседатель Каталонии Ким Торра заявил, что его первой просьбой к испанскому премьеру Педро Санчесу будет то, чтобы он согласился на проведение референдума о независимости региона.
Фото: congreso.es
Об этом он сказал журналистам в Вашингтоне, передает Politico.
Планируется, что лидеры соберутся в Мадриде 9 июля.
Как отметил Торра, "право Каталонии на самоопределение" будет доминирующей темой их обсуждений.
"Если мы не хотим решать этот вопрос, то эти встречи не имеют большого смысла", - сказал он.
Издание подчеркивает, что пятидневный визит Торра в Вашингтон является частью его усилий по продвижению идеи независимости Каталонии на международном уровне.
Санчес в свою очередь заявил, что самоопределение - это не путь Каталонии, поскольку это еще больше разделит регион.
Премьер-министр подчеркнул, что каталонские лидеры должны ценить единство страны и ее законы, но в то же время отметил, что он открыт для просмотра полномочий центральных и региональных правительств Испании.
Напомним, новый глава правительства Каталонии Хоаким Торра 17 мая вступил в должность. В присяге Торра не упомянул о короле Испании Филиппе VI и испанской конституции. На лацкане пиджака политика была желтая лента в знак солидарности с арестованными активистами и политиками, выступающими за независимость Каталонии.