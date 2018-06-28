Премьер-министр подчеркнул, что каталонские лидеры должны почитать единство страны и ее законы, но указал на возможность пересмотра полномочий местной власти

Об этом он сказал журналистам в Вашингтоне, передает Politico .

Планируется, что лидеры соберутся в Мадриде 9 июля.

Как отметил Торра, "право Каталонии на самоопределение" будет доминирующей темой их обсуждений.

"Если мы не хотим решать этот вопрос, то эти встречи не имеют большого смысла ", - сказал он.

Издание подчеркивает, что пятидневный визит Торра в Вашингтон является частью его усилий по продвижению идеи независимости Каталонии на международном уровне.

Санчес в свою очередь заявил, что самоопределение - это не путь Каталонии, поскольку это еще больше разделит регион.

Премьер-министр подчеркнул, что каталонские лидеры должны ценить единство страны и ее законы, но в то же время отметил, что он открыт для просмотра полномочий центральных и региональных правительств Испании.