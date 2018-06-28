|В Киеве жители вышли на акцию против вырубки деревьев в парке Кристерова горка
|28.06.2018 21:51
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Местные зашли на территорию строительства, но "полиция не допустила проникновения на частную территорию"Вечером 28 июня жители Киева вышли на акцию протеста против вырубки деревьев в парке Кристерова горка, на Подоле.
Фото: Громадське
На месте протеста, по адресу Золочевская, 48 собрались около трех десятков местных жителей, - сообщает корреспондент Общественного.
Участники акции держат в руках плакаты с призывами прекратить уничтожение парка.
Местные зашли на территорию строительства, но "полиция не допустила проникновения на частную территорию", сообщили корреспонденту полицейские.
Фото: Общественное
Как говорится в сообщении сообщества Facebook "Спаси от вырубки парк Кристерова Горка", на месте акции находятся также правоохранители и несколько автомобилей полиции.
Активисты отмечают, что парк Горка Кристера не имеет охранного статуса. "То есть, теоретически, землеотвод в частную собственность или под застройку в этих местах возможен", - говорится в сообщении.
Фото: Общественное
Кристерова горка - историческая местность, памятник природы и одноименный парк, что находится в Подольском районе Киева.
Местность расположена на территории между улицами Вышгородской, Западинской, Краснопольской, Ветряные Горы и Осиповского. Также известна как хутор Кристер.