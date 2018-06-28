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В Киеве жители вышли на акцию против вырубки деревьев в парке Кристерова горка
28.06.2018 21:51
В Киеве жители вышли на акцию против вырубки деревьев в парке Кристерова горка
Местные зашли на территорию строительства, но "полиция не допустила проникновения на частную территорию"
Вечером 28 июня жители Киева вышли на акцию протеста против вырубки деревьев в парке Кристерова горка, на Подоле.
В Киеве жители вышли на акцию против вырубки деревьев в парке Кристерова горка Фото: Громадське

На месте протеста, по адресу Золочевская, 48 собрались около трех десятков местных жителей, - сообщает корреспондент Общественного.

Участники акции держат в руках плакаты с призывами прекратить уничтожение парка.

Местные зашли на территорию строительства, но "полиция не допустила проникновения на частную территорию", сообщили корреспонденту полицейские.

Фото: Общественное

Как говорится в сообщении сообщества Facebook "Спаси от вырубки парк Кристерова Горка", на месте акции находятся также правоохранители и несколько автомобилей полиции.

Активисты отмечают, что парк Горка Кристера не имеет охранного статуса. "То есть, теоретически, землеотвод в частную собственность или под застройку в этих местах возможен", - говорится в сообщении.

Фото: Общественное

Кристерова горка - историческая местность, памятник природы и одноименный парк, что находится в Подольском районе Киева.

Местность расположена на территории между улицами Вышгородской, Западинской, Краснопольской, Ветряные Горы и Осиповского. Также известна как хутор Кристер.

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