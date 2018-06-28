Россияне готовы долго бедствовать, чтобы не допустить в свою жизнь западные ценности и не признавать, что российская власть ведет постыдную политику.

Об этом сказал политический обозреватель Олег Пономарь в интервью, передает со ссылкой на .

Он отметил, что западные санкции очень бьют по российской экономике. Под санкциями сейчас крупные российские банки, действует запрет на поставки российского ВПК, запрет на поставки технологий в нефтегазовую сферу.

"Есть еще "но". Во-первых, приспосабливается. Это конечно. Они учатся жить под санкциями. Переоформляют компании на родственников, делают сложные цепочки через офшоры. А вводят санкции уже на новые компании. Этот процесс продолжается. Это своего рода игра. Во-вторых, Россия - тоталитарная страна. Поэтому интересы граждан на последнем месте. Если есть какие-то потери от санкций, то Путин сначала их компенсирует своим олигархам. Он ничего не делает, чтобы сначала спасти граждан. Россия привыкла. Они могут перейти на одну картошку, но будут говорить: "Америке не поддадимся". Мы не знаем, где их критическая точка. Есть ощущение, что к ней далеко. Они адаптируются", - считает Пономарь.

Первым экономические санкции против ввел ЕС 31 июля 2014 года в ответ на действия России в Украине. Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора и сферу товаров двойного назначения. Впоследствии к ограничительным мерам присоединились и другие демократические страны.

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