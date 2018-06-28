|Наступна жерта Стефано Габбана - Аріана Гранде. Він назвав співачку какашкою
|28.06.2018 21:56
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Модельєр залишив коментарі на фан-сторінках співачки у вигляді образливих емодзі.
Багато стилістів вже оголосили про завершення співпраці з брендом Dolce & Gabbana. Так, наприклад, стиліст Карла Уелч, яка працює з Джастіном Бібером, співачкою Лорд, Пінк і Селеною Гомес, заявила, що перестала пропонувати клієнтам наряди бренду після цієї ситуації.
А стиліст Джейсон Болден, який співпрацює з актрисами Тараджі Хенсон, Габріель Юніон і іншими, сказав, що Габбана після його витівок більше непопулярний серед його зіркових клієнтів.
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