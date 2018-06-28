55-річний дизайнер з'їхав з глузду? Після його різкого висловлювання про Селену Гомес багато дизайнерів відмовилися з ним співпрацювати. Але на Стефано Габбана це не діє, він продовжує ображати зірок і на цей раз жертвою стала Аріана Гранде.







Модельєр залишив коментарі на фан-сторінках співачки у вигляді образливих емодзі.







Багато стилістів вже оголосили про завершення співпраці з брендом Dolce & Gabbana. Так, наприклад, стиліст Карла Уелч, яка працює з Джастіном Бібером, співачкою Лорд, Пінк і Селеною Гомес, заявила, що перестала пропонувати клієнтам наряди бренду після цієї ситуації.



А стиліст Джейсон Болден, який співпрацює з актрисами Тараджі Хенсон, Габріель Юніон і іншими, сказав, що Габбана після його витівок більше непопулярний серед його зіркових клієнтів.



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