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Наступна жерта Стефано Габбана - Аріана Гранде. Він назвав співачку какашкою
28.06.2018 21:56
55-річний дизайнер з'їхав з глузду? Після його різкого висловлювання про Селену Гомес багато дизайнерів відмовилися з ним співпрацювати. Але на Стефано Габбана це не діє, він продовжує ображати зірок і на цей раз жертвою стала Аріана Гранде.

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Модельєр залишив коментарі на фан-сторінках співачки у вигляді образливих емодзі.

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Багато стилістів вже оголосили про завершення співпраці з брендом Dolce & Gabbana. Так, наприклад, стиліст Карла Уелч, яка працює з Джастіном Бібером, співачкою Лорд, Пінк і Селеною Гомес, заявила, що перестала пропонувати клієнтам наряди бренду після цієї ситуації.

А стиліст Джейсон Болден, який співпрацює з актрисами Тараджі Хенсон, Габріель Юніон і іншими, сказав, що Габбана після його витівок більше непопулярний серед його зіркових клієнтів.

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