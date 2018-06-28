Депутаты судятся с НКРЭ из-за роста тарифов на электроэнергию

Истцы просят суд признать незаконным постановление НКРЭ от 28 декабря 2017 года "Об утверждении прогнозируемой оптовой рыночной цены на 2018 год" и отменить ее в полном объеме, - сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Истцами в данном административном иске указаны депутаты Андрей Вадатурский, Виктория Войцицкий, Владислав Голуб, Игорь Гузь, Сергей Лещенко, Ярослав Маркевич, Алексей Мушак, Мустафа Найем, Тарас Пастух, Егор Соболев, Елена Сотник, Виктор Чумак.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу", - сообщает пресс-служба.

Председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус на своей странице в Facebook напомнил, что в декабре 2017 года президент Петр Порошенко назначил временных членов Нацкомиссии по тарифам.

"Те уже через два дня после назначения начали пачками выдавать решения. Так 28 декабря была повышена цена электроэнергии на 16,2%", - написал Герус.

По его словам, если суд удовлетворит иск народных депутатов, цена электроэнергии может быть снижена на 16%.

В конце декабря 2017 года регулятор утвердил среднегодовое значение оптовой рыночной цены на электроэнергию на 2018 год на уровне 1,562 гривны за МВт-ч (без НДС), что на 14,4% было выше предыдущего показателя.

Рост оптовой рыночной цены обусловлен инфляцией, ростом зарплат, девальвацией гривны, а также повышением цен на газ на 16,7% и угля (на 38,3%), цена которого рассчитывается на основе европейского индекса с учетом доставки в Украину (так называемая формула "Роттердам+").