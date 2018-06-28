В последнем туре группы G на ЧМ 2018 Бельгия выиграла у Англии 1:0, а Тунис обыграл Панаму со счетом 2:1. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В матче англичан и бельгийцев определился победитель группы Фото: ЕРА Единственный гол на стадионе в Калининграде увидели на 51-й минуте, отличился Аднан Янузай.Англичане тоже вышли в 1/8 финала, где сыграют с колумбийцами. В соперники сборной Бельгии досталась сборная Японии.В параллельном матче группы G играли команды Панамы и Туниса, которые за тур до завершения группового турнира потеряли шансы выйти в плей-офф. На стадионе в Саранске победу со счетом 2:1 одержали африканцы. Все мячи забили игроки из Туниса. Фахреддин Бен-Юссеф (51-я минута) и Вахби Хазри (66-я минута) поразили ворота соперника, а Яссин Мерия (33-я минута) – ворота своей команды. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки группы счетом турнира матче стадионе Теги: спорт