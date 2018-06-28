В последнем туре группы G на ЧМ 2018 Бельгия выиграла у Англии 1:0,
а Тунис обыграл Панаму со счетом 2:1. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке В матче англичан и бельгийцев определился
победитель группы Фото: ЕРА Единственный гол на стадионе в
Калининграде увидели на 51-й минуте, отличился Аднан
Янузай.Англичане тоже вышли в 1/8 финала, где сыграют с
колумбийцами. В соперники сборной Бельгии досталась сборная
Японии.В параллельном матче группы G играли команды Панамы и
Туниса, которые за тур до завершения группового турнира потеряли
шансы выйти в плей-офф. На стадионе в Саранске победу со счетом 2:1
одержали африканцы. Все мячи забили игроки из Туниса. Фахреддин
Бен-Юссеф (51-я минута) и Вахби Хазри (66-я минута) поразили ворота
соперника, а Яссин Мерия (33-я минута) – ворота своей команды.
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