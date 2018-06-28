На фоне физического и психологического истощения один из задержанных в Крыму украинских моряков судна ЯМК-0041 пытался повеситься, рассказал адвокат Сергей Легостов. Российские пограничники задержали украинское судно 4 мая Фото: ЕРА ( архив) Адвокат отметил, что сразу же после задержания моряков привезли в населенный пункт Балаклава."С 5 мая по 25 июня Скрипник действительно был лишен свободы, содержался в местном "Гуантанамо" – пограничном управлении ФСБ на улице Новикова в Балаклаве, не будучи задержанным по подозрению или обвинению в совершении какого-либо преступления, не будучи арестованным согласно решению суда, вообще без каких-либо процессуальных документов – как раб на каком-то острове", – сообщил Легостов.По словам Скрипника, адвокат рассказал, что на рыбаков психологически давили, запугивали, часто допрашивали, не допускали адвокатов и консула."Скрипника допрашивали раз 10, при этом сказали, что ни адвокат, ни консул не положены. Содержали в ужасных условиях, подвергали бесчеловечному унижающему обращению. На трое суток – с 28-го по 30 мая – вообще заперли в столярном цеху, включив фильм на флешке. Водили-выводили, то с автоматами, то без. Были какие-то кратковременные встречи с супругой, но перед тем кают-компанию судна обставляли прослушивающей и видеоаппаратурой. За это время мой подзащитный похудел на 40 килограммов", – рассказал адвокат.Как сообщил Легостову Скрипник, остальных моряков вынудили "В последние дни до 25 июня рыбаки устроили голодовку, один из них пытался повеситься. Люди были на грани физического и психического истощения", – отметил адвокат.Как рассказал Легостову Скрипник, 25 июня рыбаков из Балаклавы перевезли в другую часть Севастополя – Камыши, где досмотрели вещи и отпустили. Скрипник с супругой попытались уехать с городского автовокзала, но моряка задержали "за хулиганство" после инцидента на вокзале."Загранпаспорт Скрипнику не выдали, выпустили в город с супругой и вещами. Они сразу поехали в район автовокзала. Все это время видели слежку за собой. Приехав на автовокзал, также видели полицейских и переодетых в гражданскую одежду сотрудников погрануправления ФСБ, которые ходили с автоматами и охраняли их в Балаклаве. Возле автовокзала к Руслану подбежал неизвестный, попросил закурить, после этого пару раз ударил сзади по коленям, начал кричать: "Зачем ты меня материшь?" Натурально провоцировал преступление, чтобы создать повод для задержания", – пересказал слова подзащитного Легостов.Как рассказал адвокат, подбежавшие полицейские задержали Скрипника. В просьбе рыбака опросить жену, свидетелей, снять данные с камер видеонаблюдения отказали. В итоге Скрипника доставили в Нахимовский отдел полиции Севастополя и составили админпротокол за хулиганство (ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях России).4 мая в ФСБ РФ заявили, что российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно западнее мыса Тарханкут в аннексированном РФ Крыму.Официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что на украинском рыболовецком баркасе находилось пять моряков. У судна было согласие на вылов рыбы только на территории Украины.В этот же день "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что задержанных из-за вылова рыбы в экономической зоне РФ украинских моряков доставили в Крым "для проведения процессуальных действий".15 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что задержанные в Крыму украинские моряки находятся в Севастополе.17 мая капитана судна Виктора Новицкого арестовали за браконьерство. 8 июня ему продлили арест на один месяц. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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