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Моряков задержанного в Крыму судна ЯМК-0041 удерживали в нечеловеческих условиях - адвокат
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28.06.2018 22:23
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На фоне физического и психологического истощения один из
задержанных в Крыму украинских моряков судна ЯМК-0041 пытался
повеситься, рассказал адвокат Сергей Легостов. Российские
пограничники задержали украинское судно 4 мая Фото: ЕРА ( архив)
Адвокат отметил, что сразу же после задержания моряков привезли в
населенный пункт Балаклава."С 5 мая по 25 июня Скрипник
действительно был лишен свободы, содержался в местном
"Гуантанамо" – пограничном управлении ФСБ на улице Новикова в
Балаклаве, не будучи задержанным по подозрению или обвинению в
совершении какого-либо преступления, не будучи арестованным
согласно решению суда, вообще без каких-либо процессуальных
документов – как раб на каком-то острове", – сообщил
Легостов.По словам Скрипника, адвокат рассказал, что на рыбаков
психологически давили, запугивали, часто допрашивали, не допускали
адвокатов и консула."Скрипника допрашивали раз 10, при этом
сказали, что ни адвокат, ни консул не положены. Содержали в ужасных
условиях, подвергали бесчеловечному унижающему обращению. На трое
суток – с 28-го по 30 мая – вообще заперли в столярном
цеху, включив фильм на флешке. Водили-выводили, то с автоматами, то
без. Были какие-то кратковременные встречи с супругой, но перед тем
кают-компанию судна обставляли прослушивающей и видеоаппаратурой.
За это время мой подзащитный похудел на 40 килограммов", –
рассказал адвокат.Как сообщил Легостову Скрипник, остальных моряков
вынудили "В последние дни до 25 июня рыбаки устроили голодовку,
один из них пытался повеситься. Люди были на грани физического и
психического истощения", – отметил адвокат.Как рассказал
Легостову Скрипник, 25 июня рыбаков из Балаклавы перевезли в другую
часть Севастополя – Камыши, где досмотрели вещи и отпустили.
Скрипник с супругой попытались уехать с городского автовокзала, но
моряка задержали "за хулиганство" после инцидента на
вокзале."Загранпаспорт Скрипнику не выдали, выпустили в город с
супругой и вещами. Они сразу поехали в район автовокзала. Все это
время видели слежку за собой. Приехав на автовокзал, также видели
полицейских и переодетых в гражданскую одежду сотрудников
погрануправления ФСБ, которые ходили с автоматами и охраняли их в
Балаклаве. Возле автовокзала к Руслану подбежал неизвестный,
попросил закурить, после этого пару раз ударил сзади по коленям,
начал кричать: "Зачем ты меня материшь?" Натурально провоцировал
преступление, чтобы создать повод для задержания", –
пересказал слова подзащитного Легостов.Как рассказал адвокат,
подбежавшие полицейские задержали Скрипника. В просьбе рыбака
опросить жену, свидетелей, снять данные с камер видеонаблюдения
отказали. В итоге Скрипника доставили в Нахимовский отдел полиции
Севастополя и составили админпротокол за хулиганство (ст. 20.1
Кодекса об административных правонарушениях России).4 мая в ФСБ РФ
заявили, что российские пограничники задержали украинское
рыболовецкое судно западнее мыса Тарханкут в аннексированном
РФ Крыму.Официальный представитель Государственной пограничной
службы Украины Олег Слободян сообщил, что
на украинском рыболовецком баркасе находилось пять
моряков. У судна было согласие на вылов рыбы только на
территории Украины.В этот же день "глава" аннексированного Крыма
Сергей Аксенов заявил, что задержанных из-за вылова рыбы в
экономической зоне РФ украинских моряков доставили в Крым "для
проведения процессуальных действий".15 мая постоянный
представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис
Бабин заявил, что задержанные в Крыму украинские моряки
находятся в Севастополе.17 мая капитана судна Виктора
Новицкого арестовали за браконьерство. 8 июня
ему продлили арест на один месяц.
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