Страны Европейского союза должны инвестировать €6 млрд в страны, которые должны принять обратно мигрантов, отправившихся в Европу с их территории, заявил глава Европейского парламента Антонио Таяни. Таяни: Нельзя решить проблему миграции на национальном уровне Фото: ЕРА "Нужно остановить отправку из транзитных стран. Для этого необходимы эквивалентные инвестиции, как это было сделано для Турции, – €6 млрд... Я высказался в пользу центров приема, которые были бы под эгидой ООН, отчасти как это сейчас делается в Нигере. Разумеется, все это должно осуществляться при полном уважении прав человека в лагерях по приему с соблюдением условий для наиболее уязвимых", – подчеркнул Таяни.Он уточнил, что имеет в виду закрытие средиземноморских маршрутов по аналогии с соглашением с Турцией на "балканском пути".Таяни отметил, что пока не знает, как должны быть распределены средства, но "нужно бороться против этого ливийского коридора". Он добавил, что это касается не только Италии, но и Европы в целом."Я считаю, что нельзя решить проблему миграции на национальном уровне. Нельзя этого сделать, исходя из перспективы Италии, Германии, Франции или Мальты. Очевидно, что ситуация очень сложная и что она будет еще больше усложняться, если мы не вмешаемся. 2,5 млрд африканцев к 2050 году – конечно, что нас ждет проблема", – убежден глава Европарламента.Он сообщил, что вскоре намерен отправиться в Ливию и в Нигер, куда нужно будет инвестировать средства для того, чтобы они могли принять назад мигрантов."Невозможно, чтобы Европа становилась супермаркетом по предоставлению убежища. Есть правила, которые должны соблюдаться. Но при одинаковых правилах мы имеем разное их применение... Это полная путаница. И это причина, по которой мы нуждаемся в одинаковых правилах для всех во всем Европейском союзе", – резюмировал Таяни.Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По информации президента Европейского совета Дональда Туска, в течение 2015 года в Европу прибыло около 1,5 млн мигрантов.По информации ООН, с начала 2016 года по Средиземному морю к европейским берегам приплыло примерно 328 тыс. мигрантов и искателей убежища, 3740 человек утонуло. Почти половина погибших пытались приплыть в Италию с берегов Северной Африки.По данным Международной организации по миграции, количество мигрантов, которые перебрались в европейские страны, в 2016 году достигло 387 тыс. В 2017-м их в Европу прибыло более 186 тыс. человек. Более 3 тыс. погибло или пропало без вести в Средиземном море.В июне 2017 года Италия заявила о возможности закрыть свои порты для приема мигрантов.В 2018 году количество прибывших в Европу мигрантов уже превысило 44 тыс. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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