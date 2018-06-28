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Мужчина, заявивший, что вез Сенцову "тот самый предмет", из-за которого его осудили, изменил показания – СМИ
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28.06.2018 22:38
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Сергей Сериков заявил "Стране", что на самом деле вез передачу в
2014 году не режиссеру Олегу Сенцову, а политологу Владимиру
Карагяуру, погибшему в ДТП осенью 2017 года. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Мужчина сделал заявление на
конференции, организованной ОБСЕ Фото: Valeriya Ivashkina /
Facebook Сериков заявил изданию, что передача адресовалась не
Сенцову, а политологу Владимиру Карагяуру, погибшему в ДТП в
Ровенской области в сентябре 2017 года."Мною не было сказано, что я
передавал Сенцову "тот самый предмет", из-за которого его осудили
за терроризм. Я просто хочу добиться освобождения друга. Ему я
ничего не провозил, просто создал интригу. После выступления ко мне
уже приезжали журналисты двух телеканалов, которым я уже назвал
новое имя – Владимир Карагяур. Именно ему предназначался
предмет, который мне довелось перевозить в марте 2014 года,
никакого Сенцова там не было", – подчеркнул он.Издание
отмечает, что мужчина дал понять, что тесно связан с
украинскими спецслужбами, с которыми, по его словам, накануне до
полуночи "тесно общался".Конференция ОБСЕ,
которая проходила в Киеве 26 июня, была посвящена
усилению свободы и плюрализма средств массовой информации в Украине
во время конфликта в стране и вокруг нее.В ходе конференции мужчина
заявил, что перевозил на своем автомобиле "один из тех
предметов", из-за которых Сенцова в России обвинили в терроризме.
Первой об этом написала "Страна", заявление Серикова
издание назвало "сенсационным признанием". Один из
организаторов мероприятия, глава правления Центра информации о
правах человека Татьяна Печончик в комментарии
изданию "ГОРДОН" выразила мнение, что мужчина, говоривший на
конференции о Сенцове, – участник спланированной
провокации."Примечательно, что на журналистской конференции гадкий
вброс по Олегу сделал отнюдь не журналист. Как там оказался
человек, далекий от журналистики, и зачем?" – написала
в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
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