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На станции метро "Левобережная" в Киеве погиб человек
28.06.2018 22:46
Из-за гибели человека на столичной станции метро "Левобережная" движение поездов на красной ветке метрополитена приостанавливали. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Метро работает в обычном режиме Фото: ЕРА (архив) "Станция "Левобережная". Человек попал под поезд. Летально", – говорится в сообщении.Отмечается, что движение поездов на красной ветке частично приостанавливали, сейчас метро работает в обычном режиме.
https://www.facebook.com/kyivmetro/posts/2089584407955630

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