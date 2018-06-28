Из-за гибели человека на столичной станции метро "Левобережная"
движение поездов на красной ветке метрополитена приостанавливали.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Метро работает
в обычном режиме Фото: ЕРА (архив) "Станция "Левобережная". Человек
попал под поезд. Летально", – говорится в
сообщении.Отмечается, что движение поездов на красной ветке
частично приостанавливали, сейчас метро работает в обычном режиме.
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