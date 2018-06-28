Действующий чемпион мира по футболу сенсационно вылетел из дальнейшей борьбы. 27 июня сборная Германии уступила Южной Корее 0: 2.

Слезы болельщиц, отчаяние главного тренера Йоахима Лева, позор на поле - в подборке самых печальных фото вчерашнего футбольного дня, передает со ссылкой на .

Обидчик Бундестима - сборная Кореи также не вышла из группы. Но их боль отчасти утоляли мнение, что они одержали победу над пока еще действующим чемпионом мира.

Сенсацией завершился матч, который Германия по прогнозам большинства должна с легкостью выиграть. Южная Корея обыграла Германию благодаря двум голам в добавленное время.

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