Многие из нас не представляют себя отдельно от родных и близких, и привыкли всегда всем все рассказывать.

Но есть такие обстоятельства семейной жизни, о которых не должны знать даже самые близкие друзья, потому что некоторые вещи, происходящие в браке, должны происходить только между партнерами, пишет со ссылкой на .

Итак, вот 5 вещей, о существовании которых должны знать только вы вдвоем.

1. Интимные фото

Многие скажут, что это очевидный пункт, но тем не менее, есть такие, которые по каким-то причинам не понимают, что сделанные в браке откровенные фотографии – это вовсе не то, чем следует делиться с посторонними людьми.

Даже если вы уверены, что ваша жена невероятно хороша на том чувственно-эротическом сэлфи, присланном вам с утра, не стоит думать о том, что жалко хранить эту красоту только для себя. Задавите на корню желание поделиться такой фотографией еще с кем-то.

2. Проблемы финансового плана

Ничто так сильно не влияет на брак, как проблемы финансового плана. Многие люди и так не очень охотно обсуждают с посторонними такие проблемы, но даже если вам вдруг захотелось поговорить об этом с другом или знакомым, помните, что лучше оставить при себе такую информацию.

Вы вместе с партнером можете составить на будущее финансовый план и придерживаться его без помощи людей со стороны, которые будут комментировать ваше финансовое положение. Однако, желание рассказать друзьям о финансовых трудностях – это очень частое явление, но чаще только такие откровения создают больше трудностей, чем решают что-либо.

3. Подробности ваших споров и ссор

Ссоры и споры – это неотъемлемая часть любых близких отношений. Брак в этом случае не является исключением. Однако, каждый согласится с тем, что бывают такие ссоры, которые даже потраченных на них слов не стоят. Но такова жизнь, и с этим ничего не поделаешь.

Поэтому настолько важным является понимание того, как прийти к компромиссу, и когда нужно забыть о том, что вообще была ссора. Когда ссора закончилась и потухла, то нет никакого смысла в ее новом раздувании. А ведь человек легко это делает, когда рассказывает о ней в подробностях родственникам и друзьям.

4. Ваша интимная жизнь

СМИ и кино создают такое чувство, будто буквально каждый делится подробностями своей сексуальной жизни и считает это нормальным. Однако все дело в том, что ваша интимная жизнь – это как раз та важная тайна, о которой должны знать только вы двое. Это снова вопрос рамок, выходить за которые не стоит, если не желаете неприятных последствий.

5. То, что ваш партнер в действительности думает о ваших знакомых и друзьях

Если вы находитесь в отношениях с человеком, которого ваша семья или не приняла, или не одобряет, то подливать масла в огонь не стоит, делясь с ними информацией о том, что о них думает ваш партнер на самом деле.

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