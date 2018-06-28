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Аніта Луценко зачарувала шанувальників знімками підрослої дочки
28.06.2018 22:55
Тривалий час Аніта Луценко взагалі не показувала донечку, боячись, що її вречуть. Дівчинка вже виросла, а зіркова мама досі боїться показати обличчя дівчинки.

Що цікаво, на цей раз в кадр також потрапив чоловік - коханий Аніти. Його теж не було видно, проте це чи не перше сімейне фото фітнес-тренера, яке з'явилося в соцмережах, так що підписники Луценко були раді й такому кадру.

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