Городской совет Амстердама назначил бывшего лидера Зеленой партии Нидерландов Фемке Халсему мэром нидерландской столицы. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.59 | комментариев: Халсеме 52 года Фото: Femke Halsema / Facebook "Это делает меня счастливой, гордой и смиренной. Это большая честь – быть способной служить моим согражданам в ближайшие годы", – написала Халсема.Городской совет назначил Халсему мэром Амстердама, теперь ее назначение должны одобрить правительство и король Нидерландов Виллем-Александр, сообщает ВВС.Халсему назначили после того, как 45 влиятельных жительниц Амстердама опубликовали открытое письмо, в котором выражали протест против гендерной дискриминации.Для столицы, которая считает себя эмансипированной, мультикультурной, гендерно-нейтральной и прогрессивной, не назначить мэром женщину было бы странно и нелогично, говорилось в письме. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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