Городской совет Амстердама назначил бывшего лидера Зеленой партии
Нидерландов Фемке Халсему мэром нидерландской столицы. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.59 |
комментариев: Халсеме 52 года Фото: Femke Halsema / Facebook "Это
делает меня счастливой, гордой и смиренной. Это большая честь
– быть способной служить моим согражданам в ближайшие годы", –
написала Халсема.Городской совет назначил Халсему мэром Амстердама,
теперь ее назначение должны одобрить правительство и король
Нидерландов Виллем-Александр, сообщает ВВС.Халсему назначили после
того, как 45 влиятельных жительниц Амстердама опубликовали открытое
письмо, в котором выражали протест против гендерной
дискриминации.Для столицы, которая считает себя эмансипированной,
мультикультурной, гендерно-нейтральной и прогрессивной, не
назначить мэром женщину было бы странно и нелогично, говорилось в
письме.
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