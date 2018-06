В редакции газеты в штате Мэриленд произошла стрельба По предварительным данным, погибли четыре человека Несколько человек были ранены в результате стрельбы в редакции газеты The Capital в городе Аннаполисе, штат Мэриленд, США. Фото: apnews.com.jpg По предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом сообщает AP со ссылкой на The Baltimore Sun, являющееся собственником издания. Издание отмечает, что один из журналистов сообщил о стрельбе. По данным CBS News, в результате стрельбы погибли четыре человека. Сейчас информация официально не подтверждена. BBC News сообщает, что подозреваемый в стрельбе задержан. В то же время информации о погибших нет. Бюро по чрезвычайным ситуациям сообщило, что реагирует на информацию о стрельбе. DEVELOPING: 'Multiple' deaths, suspect caught after reports of shots fired outside Maryland newspaper office, sheriff says. https://t.co/6gHhXWA95v https://t.co/36rpSPyVeN — Fox News (@FoxNews) June 28, 2018 — Fox News (@FoxNews) June 28, 2018 Под Киевом пьяный помощник нардепа устроил на стадионе стрельбу и ранил подростка

