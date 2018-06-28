По предварительным данным, погибли четыре человека

По предварительным данным, погибли четыре человека.

Об этом сообщает AP со ссылкой на The Baltimore Sun, являющееся собственником издания. Издание отмечает, что один из журналистов сообщил о стрельбе.

По данным CBS News, в результате стрельбы погибли четыре человека. Сейчас информация официально не подтверждена.

BBC News сообщает, что подозреваемый в стрельбе задержан. В то же время информации о погибших нет.

Бюро по чрезвычайным ситуациям сообщило, что реагирует на информацию о стрельбе.

DEVELOPING: 'Multiple' deaths, suspect caught after reports of shots fired outside Maryland newspaper office, sheriff says. https://t.co/6gHhXWA95v https://t.co/36rpSPyVeN

— Fox News (@FoxNews) June 28, 2018