Погода, Новости, загрузка...
В редакции газеты в штате Мэриленд произошла стрельба
28.06.2018 23:17
В редакции газеты в штате Мэриленд произошла стрельба
По предварительным данным, погибли четыре человека
Несколько человек были ранены в результате стрельбы в редакции газеты The Capital в городе Аннаполисе, штат Мэриленд, США.
В редакции газеты в штате Мэриленд произошла стрельба Фото: apnews.com.jpg

По предварительным данным, погибли четыре человека.

Об этом сообщает AP со ссылкой на The Baltimore Sun, являющееся собственником издания. Издание отмечает, что один из журналистов сообщил о стрельбе.

По данным CBS News, в результате стрельбы погибли четыре человека. Сейчас информация официально не подтверждена.

BBC News сообщает, что подозреваемый в стрельбе задержан. В то же время информации о погибших нет.

Бюро по чрезвычайным ситуациям сообщило, что реагирует на информацию о стрельбе.

 

 

DEVELOPING: 'Multiple' deaths, suspect caught after reports of shots fired outside Maryland newspaper office, sheriff says. https://t.co/6gHhXWA95v https://t.co/36rpSPyVeN

— Fox News (@FoxNews) June 28, 2018
  • Под Киевом пьяный помощник нардепа устроил на стадионе стрельбу и ранил подростка
  • Супружескую пару в Харькове застрелили из-за долга $ 100 тыс. - полиция
  • В Харькове расстреляли семью: мать и отец погибли, ребенок ранен

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить