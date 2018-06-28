|В редакции газеты в штате Мэриленд произошла стрельба
|28.06.2018 23:17
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По предварительным данным, погибли четыре человекаНесколько человек были ранены в результате стрельбы в редакции газеты The Capital в городе Аннаполисе, штат Мэриленд, США.
Фото: apnews.com.jpg
По предварительным данным, погибли четыре человека.
Об этом сообщает AP со ссылкой на The Baltimore Sun, являющееся собственником издания. Издание отмечает, что один из журналистов сообщил о стрельбе.
По данным CBS News, в результате стрельбы погибли четыре человека. Сейчас информация официально не подтверждена.
BBC News сообщает, что подозреваемый в стрельбе задержан. В то же время информации о погибших нет.
Бюро по чрезвычайным ситуациям сообщило, что реагирует на информацию о стрельбе.
DEVELOPING: 'Multiple' deaths, suspect caught after reports of shots fired outside Maryland newspaper office, sheriff says. https://t.co/6gHhXWA95v https://t.co/36rpSPyVeN— Fox News (@FoxNews) June 28, 2018
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