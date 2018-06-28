Глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с президентом РФ
Владимиром Путиным планирует обсудить войну в Сирии и ситуацию в
Украине. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера
23.53 | комментариев: Переговоры лидеров РФ и США состоятся 16 июля
в Хельсинки Фото: EPA "Мир должен начать жить дружно", –
сказал Трамп.Переговоры лидеров США и РФ состоятся 16
июля в Хельсинки. Вице-президент США Майк Пенс отмечал, что
Трамп намерен обсудить с Путиным возможное вмешательство Кремля в
президентские выборы в США в 2016 году, военное набег РФ в Украину,
войну в Сирии, а также экономические отношения Соединенных Штатов и
России.Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон
признавался, что Белый дом не ожидает конкретных
результатов от встречи.
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