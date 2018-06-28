Российский сенатор и миллиардер Сулейман Керимов больше не может
быть помещен под домашний арест или в камеру предварительного
заключения, пояснил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр. До этого
французское следствие подозревало, что Керимов отмывал деньги с
помощью покупки элитной недвижимости по заниженной цене. Керимову
вернут паспорт и залог в €40 млн Фото: EPA По его словам,
ассистированный свидетель в правоприменительной практике
Франции – промежуточный статус между свидетелем и обвиняемым,
но такой свидетель не может быть помещен под домашний арест или в
камеру предварительного заключения.Решение еще должна изучить
генеральная прокуратура Франции. В ближайшее время Керимову вернут
паспорт и залог в €40 млн.20 ноября 2017 года миллиардера задержали
в аэропорту Ниццы по подозрению в уклонении от уплаты налогов
и отмывании денег с помощью покупки элитной недвижимости по
заниженной цене. Теперь следствие подозревает в мошенничестве при
реализации вилл во Франции не Керимова, а продавцов недвижимости,
рассказал изданию знакомый бизнесмена.Сенатор находился под
домашним арестом в департаменте Приморские Альпы, но получал
разрешения посещать Россию по "личным и семейным
причинам".
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