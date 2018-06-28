Российский сенатор и миллиардер Сулейман Керимов больше не может быть помещен под домашний арест или в камеру предварительного заключения, пояснил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр. До этого французское следствие подозревало, что Керимов отмывал деньги с помощью покупки элитной недвижимости по заниженной цене. Керимову вернут паспорт и залог в €40 млн Фото: EPA По его словам, ассистированный свидетель в правоприменительной практике Франции – промежуточный статус между свидетелем и обвиняемым, но такой свидетель не может быть помещен под домашний арест или в камеру предварительного заключения.Решение еще должна изучить генеральная прокуратура Франции. В ближайшее время Керимову вернут паспорт и залог в €40 млн.20 ноября 2017 года миллиардера задержали в аэропорту Ниццы по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег с помощью покупки элитной недвижимости по заниженной цене. Теперь следствие подозревает в мошенничестве при реализации вилл во Франции не Керимова, а продавцов недвижимости, рассказал изданию знакомый бизнесмена.Сенатор находился под домашним арестом в департаменте Приморские Альпы, но получал разрешения посещать Россию по "личным и семейным причинам". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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