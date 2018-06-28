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Мужчина, заявивший, что вез Сенцову "тот самый предмет", из-за которого его осудили, озвучил новую версию – СМИ
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28.06.2018 23:41
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Сергей Сериков заявил "Стране", что на самом деле вез передачу в
2014 году не режиссеру Олегу Сенцову, а политологу Владимиру
Карагяуру, погибшему в ДТП осенью 2017 года. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Вчера 22.20 | комментариев: Мужчина
сделал заявление на конференции, организованной ОБСЕ Фото: Valeriya
Ivashkina / Facebook Сериков заявил изданию, что передача
адресовалась не Сенцову, а политологу Владимиру Карагяуру,
погибшему в ДТП в Ровенской области в сентябре 2017 года."Мною не
было сказано, что я передавал Сенцову "тот самый предмет", из-за
которого его осудили за терроризм. Я просто хочу добиться
освобождения друга. Ему я ничего не провозил, просто создал
интригу. После выступления ко мне уже приезжали журналисты двух
телеканалов, которым я уже назвал новое имя – Владимир
Карагяур. Именно ему предназначался предмет, который мне довелось
перевозить в марте 2014 года, никакого Сенцова там не было", –
подчеркнул он.Издание отмечает, что мужчина дал понять, что
тесно связан с украинскими спецслужбами, с которыми, по его словам,
накануне до полуночи "тесно общался".Конференция ОБСЕ,
которая проходила в Киеве 26 июня, была посвящена
усилению свободы и плюрализма средств массовой информации в Украине
во время конфликта в стране и вокруг нее.В ходе конференции мужчина
заявил, что перевозил на своем автомобиле "один из тех
предметов", из-за которых Сенцова в России обвинили в терроризме.
Первой об этом написала "Страна", заявление Серикова
издание назвало "сенсационным признанием". Один из
организаторов мероприятия, глава правления Центра информации о
правах человека Татьяна Печончик в комментарии
изданию "ГОРДОН" выразила мнение, что мужчина, говоривший на
конференции о Сенцове, – участник спланированной
провокации."Примечательно, что на журналистской конференции гадкий
вброс по Олегу сделал отнюдь не журналист. Как там оказался
человек, далекий от журналистики, и зачем?" – написала
в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
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