Погода, Новости, загрузка...
16-річний син Джоні Деппа і Ванесси Параді важко хворий
28.06.2018 23:47
Французька зірка Ванесси Параді пропустила прем'єру свого нового фільму "Ніж в серце", в якому зіграла головну роль, щоб залишитися з хворим сином.

5811_185dbb43aeddbb5a34e1c70a22e262cf_fitted_740x0.jpeg (37.24 Kb)

"На жаль, Ванесса Параді не змогла приєднатися до нас сьогодні ввечері. Їй довелося пропустити прем'єру через серйозні проблеми зі здоров'ям її сина", - цитує режисера майбутнього фільму Яна Гонсалеса ресурс French outlet Public.

Самі батьки хлопчика поки не прокоментували новину.

Нагадаємо, що Депп і Параді були парою досить тривалий час - з 1998 по 2012 роки. Крім Джека вони виховують 19-річну модель Лілі-Роуз Депп.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Меган Маркл показала вагітний животик
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес на відпочинку разом з дітьми
Тіна Кароль налякала обличчям без макіяжу (ФОТО)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить