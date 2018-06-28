|16-річний син Джоні Деппа і Ванесси Параді важко хворий
|28.06.2018 23:47
|
"На жаль, Ванесса Параді не змогла приєднатися до нас сьогодні ввечері. Їй довелося пропустити прем'єру через серйозні проблеми зі здоров'ям її сина", - цитує режисера майбутнього фільму Яна Гонсалеса ресурс French outlet Public.
Самі батьки хлопчика поки не прокоментували новину.
Нагадаємо, що Депп і Параді були парою досить тривалий час - з 1998 по 2012 роки. Крім Джека вони виховують 19-річну модель Лілі-Роуз Депп.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Меган Маркл показала вагітний животик
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес на відпочинку разом з дітьми
Тіна Кароль налякала обличчям без макіяжу (ФОТО)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями