Личико невесты должно не только светиться от счастья, но и радовать глаз идеальным свадебным макияжем. Залог правильного мэйк-апа – это чистая кожа. Скрыть покраснения и мелкие прыщики по плечу только главному декоративному средству – тональному крему. Но здесь не все так просто – тональное средство нужно еще и уметь наносить. В этой статье мы расскажем, как это делать правильно.

Позаботься о чистоте кожи

Тональные средства необходимо наносить только на чистую кожу. Лучший помощник в этом деле – молочко или очищающий гель, а затем протри кожу лосьоном или тоником.

Увлажняем кожу!

Затем тебе нужно увлажнить кожу с помощью дневного крема. Главное, чтобы увлажняющее средство хорошенько впиталось, следовательно после нанесения желательно подождать несколько минут, а затем промокнуть излишки крема салфеткой. В противном случае крем может ложиться неровно.

Корректор в помощь!

Теперь мы будем маскировать воспаления и покраснения с помощью корректора зеленого цвета. Почему именно зеленый? Именно этот цвет не будет просвечивать сквозь тонкий слой тонального средства.

Наносить консилер тоже необходимо очень внимательно. Не размазывай его вокруг прыщика, а просто сделай точку и дай корректору подсохнуть. Есть, конечно, и бежевый корректор. Только однозначно не стоит покупать иллюминирующие средства – они будут только привлекать внимание к прыщику.

Как же правильно наносить?

Теперь мы приступаем к нанесению тонального крема. Старайся тщательно растушевывать его по направлению к шее, ушам и корням волос. И не забудь о веках – их тоже нужно тонировать, только очень тонким слоем.

Лучше наносить крем пальчиками, спонжиком или кисточкой. Но мы настоятельно рекомендуем использовать кисть. Это наиболее удобно и эстетично. Кроме того, именно с ее помощью тон распределится наиболее равномерно.

И снова корректор!

Снова возвращаемся к корректорам! Ты можешь также использовать и их. К примеру, светлый корректор зрительно расширяет и увеличивает. С его помощью ты можешь высветлить лоб и переносицу, если у тебя широкое лицо.

Кроме того, корректор великолепно маскирует морщинки и круги под глазами.

Используй темный корректор!

Темный корректор же, наоборот, уменьшает и отдаляет. Так что, если тебе нужно улучшить черты лица, не забудь нанести его на верхние скулы и тщательно растушевать.

Последний штрих – это качественная пудра естественного оттенка, которая сможет придать коже матовость и закрепит свадебный мэйк-ап.

Какой оттенок тонального крема тебе подойдет?

Помни, что тональное средство ни в коем случае не должно быть такого же оттенка, как и твое личико. Если у тебя розоватый цвет лица, останови свой выбор на бежевых оттенках. Если же желтоватая, выбирай бежево-розовый тональный крем. Ну, а смуглолицым невестам подойдет бежево-абрикосовый или темно-бежевый.

И не забудь протестировать тональное средство при покупке!

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