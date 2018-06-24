|Свадебный макияж: как правильно наносить тональный крем?
|24.06.2018 16:05
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Личико невесты должно не только светиться от счастья, но и радовать глаз идеальным свадебным макияжем. Залог правильного мэйк-апа – это чистая кожа. Скрыть покраснения и мелкие прыщики по плечу только главному декоративному средству – тональному крему. Но здесь не все так просто – тональное средство нужно еще и уметь наносить. В этой статье мы расскажем, как это делать правильно.
Позаботься о чистоте кожи
Тональные средства необходимо наносить только на чистую кожу. Лучший помощник в этом деле – молочко или очищающий гель, а затем протри кожу лосьоном или тоником.
Увлажняем кожу!
Затем тебе нужно увлажнить кожу с помощью дневного крема. Главное, чтобы увлажняющее средство хорошенько впиталось, следовательно после нанесения желательно подождать несколько минут, а затем промокнуть излишки крема салфеткой. В противном случае крем может ложиться неровно.
Корректор в помощь!
Теперь мы будем маскировать воспаления и покраснения с помощью корректора зеленого цвета. Почему именно зеленый? Именно этот цвет не будет просвечивать сквозь тонкий слой тонального средства.
Наносить консилер тоже необходимо очень внимательно. Не размазывай его вокруг прыщика, а просто сделай точку и дай корректору подсохнуть. Есть, конечно, и бежевый корректор. Только однозначно не стоит покупать иллюминирующие средства – они будут только привлекать внимание к прыщику.
Как же правильно наносить?
Теперь мы приступаем к нанесению тонального крема. Старайся тщательно растушевывать его по направлению к шее, ушам и корням волос. И не забудь о веках – их тоже нужно тонировать, только очень тонким слоем.
Лучше наносить крем пальчиками, спонжиком или кисточкой. Но мы настоятельно рекомендуем использовать кисть. Это наиболее удобно и эстетично. Кроме того, именно с ее помощью тон распределится наиболее равномерно.
И снова корректор!
Снова возвращаемся к корректорам! Ты можешь также использовать и их. К примеру, светлый корректор зрительно расширяет и увеличивает. С его помощью ты можешь высветлить лоб и переносицу, если у тебя широкое лицо.
Кроме того, корректор великолепно маскирует морщинки и круги под глазами.
Используй темный корректор!
Темный корректор же, наоборот, уменьшает и отдаляет. Так что, если тебе нужно улучшить черты лица, не забудь нанести его на верхние скулы и тщательно растушевать.
Последний штрих – это качественная пудра естественного оттенка, которая сможет придать коже матовость и закрепит свадебный мэйк-ап.
Какой оттенок тонального крема тебе подойдет?
Помни, что тональное средство ни в коем случае не должно быть такого же оттенка, как и твое личико. Если у тебя розоватый цвет лица, останови свой выбор на бежевых оттенках. Если же желтоватая, выбирай бежево-розовый тональный крем. Ну, а смуглолицым невестам подойдет бежево-абрикосовый или темно-бежевый.
И не забудь протестировать тональное средство при покупке!