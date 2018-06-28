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Ляшко на рынке в Миргороде купил трусы и пообещал прийти в них в Верховную Раду
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28.06.2018 23:49
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Журналист "Радіо Свобода" Михаил Ткач заметил, что руководитель
Радикальной партии Олег Ляшко призывает покупать украинское в
футболке британской марки Burberry. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Нардеп купил трусы за 40 грн. Фото: Mykhailo
Tkach / Facebook Вместе с женой Роситой Ляшко остановился возле
одного из киосков и поинтересоваться, как идет торговля. Продавщица
пожаловалась, что людей становится меньше и почти ничего не
покупают. Нардеп решил купить себе трусы."Купил у пани Веры на
рынке в Миргороде трусы. Росита одобрила. Продавцы жалуются, что
выручка плохая – все подходят, смотрят, но ничего не покупают,
потому что денег нет. Поэтому я требую совершенно увеличивать
украинские зарплаты. Чтобы у них были деньги и на трусы, и на
молоко, и на мясо. А у пани Веры – была работа. Своим примером
показываю, что покупать надо у украинцев и платить
украинцам!" – написал Ляшко.
https://www.facebook.com/O.Liashko/videos/1710532592348664/
Нардеп пообещал прийти в купленных за 40 грн. новых трусах в
Верховную Раду.Журналист "Радіо Свобода" Михаил Ткач, в свою
очередь, заметил, что на нардепе была надета футболка знаменитого
британского бренда Burberry.Украинская политика – это когда
радикал Олег Ляшко в поло элитного британского бренда Burberry
кичится тем что покупает белье на рынке, пропагандируя лозунг
"покупай украинское – плати украинцам", – написал Ткач в
своем Facebook.
https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/1738937812834200
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