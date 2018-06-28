Журналист "Радіо Свобода" Михаил Ткач заметил, что руководитель Радикальной партии Олег Ляшко призывает покупать украинское в футболке британской марки Burberry. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Нардеп купил трусы за 40 грн. Фото: Mykhailo Tkach / Facebook Вместе с женой Роситой Ляшко остановился возле одного из киосков и поинтересоваться, как идет торговля. Продавщица пожаловалась, что людей становится меньше и почти ничего не покупают. Нардеп решил купить себе трусы."Купил у пани Веры на рынке в Миргороде трусы. Росита одобрила. Продавцы жалуются, что выручка плохая – все подходят, смотрят, но ничего не покупают, потому что денег нет. Поэтому я требую совершенно увеличивать украинские зарплаты. Чтобы у них были деньги и на трусы, и на молоко, и на мясо. А у пани Веры – была работа. Своим примером показываю, что покупать надо у украинцев и платить украинцам!" – написал Ляшко. https://www.facebook.com/O.Liashko/videos/1710532592348664/ Нардеп пообещал прийти в купленных за 40 грн. новых трусах в Верховную Раду.Журналист "Радіо Свобода" Михаил Ткач, в свою очередь, заметил, что на нардепе была надета футболка знаменитого британского бренда Burberry.Украинская политика – это когда радикал Олег Ляшко в поло элитного британского бренда Burberry кичится тем что покупает белье на рынке, пропагандируя лозунг "покупай украинское – плати украинцам", – написал Ткач в своем Facebook. https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/1738937812834200 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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