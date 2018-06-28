Полиция задержала злоумышленника, открывшего стрельбу по
сотрудникам редакции Capital Gazette в городе Аннаполисе
американского штата Мэриленд, его мотивы пока неизвестны. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Полиция прибыла на
место через минуту после вызова Скриншот: dailymail.co.uk Полиция,
прибывшая на место происшествия через минуту после вызова,
задержала стрелка. Его личность не раскрывается.Американские
правоохранители считают, что стрелок был один, его мотивы пока
неизвестны.Стрельба по сотрудникам редакции газеты была открыта
через стеклянные двери, рассказал журналист Фил Девис, ставший
очевидцем преступления.
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