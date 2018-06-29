В четверг, 28 июня 2018 года, вступил в силу закон о запуске Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС). Закон был опубликован в издании "Голос Украины" в среду, передает со ссылкой на .

В разделе "Заключительные положения" уточняется, что данный закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Документом предусматривается создать ВАКС с местонахождением в городе и поручить Кабмину обеспечить финансирование мероприятий, связанных с его образованием и деятельностью. При этом подчеркивается, что расходы, связанные с реализацией положений закона, будут осуществляться за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины на 2018 год.

Кабинету министров Украины поручается осуществить в пределах компетенции мероприятия, связанные с образованием Высшего антикоррупционного суда, а Государственной судебной администрации - принять меры, необходимые для реализации документа.

Напомним, 26 июня президент Украины подписал закон о запуске Высшего антикоррупционного суда.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира