Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на саммите отказался принять совместные решения лидеров стран – членов Европейского союза до тех пор, пока не будут удовлетворены его требования по вопросу миграции. Главы государств призывали Конте не блокировать другие вопросы саммита Фото: ЕРА Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отказался принять совместные выводы до тех пор, пока не будут удовлетворены его требования по вопросу миграции.По словам одного из официальных наблюдателей, главы государств призывали Конте не блокировать другие вопросы, по которым был достигнут консенсус – например, укрепление сотрудничества в области обороны, разработка законодательства, способствующего цифровым инновациям и ускорение работы над следующим долгосрочным бюджетом ЕС. Однако и они не были приняты.Так, 28 июня лидеры ЕС не смогли выступить с совместным заявлением. Кроме того, не состоялась и запланированная пресс-конференция.28 июня в Брюсселе стартовал двухдневный саммит лидеров стран – членов Европейского союза. Главы правительств и государств намерены обсудить необходимость всеобъемлющего подхода к миграции и важность эффективного контроля на внешних границах блока.Одной из тем станет поддержка стран-партнеров, которые принимают мигрантов, а также стран происхождения и транзита беженцев. В частности, руководители стран ЕС обговорят усиление финподдержки ливийских властей. Среди других тем саммита – экономика и Brexit. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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