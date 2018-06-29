|Періс Хілтон похизувалась своєю фігурою в Парижі (ФОТО)
|29.06.2018 00:25
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36-річна блондинка зробила все, щоб погляди в цей вечір були прикуті тільки до неї. Багато в чому їй допомогло зелене легке плаття в підлогу з ледве помітним ремінцем на талії, що підкреслює її фігуру.
Спеціально для заходу був прикрашений один з найпрестижніших готелів Парижа - Hotel Le Marois. Головний колір вечора - звичайно ж, рожевий - вигідно контрастував із зеленою сукнею зірки.
До речі, підготовка до весілля Періс і Кріса йде повним ходом! Закохані вже склали список гостей, і в ньому немає подруги дитинства Періс - Ліндсі Лохан.
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