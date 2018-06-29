|"Отсидел 3,5 года от звонка до звонка". Навальный сообщил, что 29 июня его брат выходит на свободу
|29.06.2018 00:27
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Завтра мой брат Олег должен выйти на свободу. Несмотря на то, что даже Европейский суд признал приговор незаконным, а всё дело сфабрикованным, Олег отсидел 3,5 года "от звонка до звонка". Непростые это были для него годы: постоянные ШИЗО, строгие условия содержания, а в конце и вовсе "помещение камерного типа". Но чувак всегда сохранял достоинство и оптимизм. С нетерпением жду тебя, брателло!A post shared by Алексей Навальный (@navalny) on Jun 28, 2018 at 5:00am PDT
Олег Навальный уже пошутил в Facebook, что "не будет препятствовать" тем, кто захочет его встретить возле исправительной колонии №5 в поселке Нарышкино Орловской области.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2042366389417354&id=1509617739358891
В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд приговорил Алексея Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно, а Олега – к такому же сроку реального заключения. Им инкриминировали хищение 26 млн руб. (€386,4 тыс.) у компании "Ив Роше" и еще 4 млн руб. (€59,4 тыс.) – у "Многопрофильной процессинговой компании".В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навальных и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации.
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