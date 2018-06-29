Швейцарский пенсионер 99-летний Эмиль Жорж Жан-Пети-Матиле встретился со своей тайской женой Крахай, 70 лет, после того, как они потеряли связь четыре года назад, передает со ссылкой на .

Эмиль и Крахай были женаты более 20 лет. Жили вместе на острове Ко-Пханган в Таиланде. Мужчина поехал в Швейцарию на лечение в 2014-м. В больнице провел более 1,5 года. За это время потерял свой блокнот с адресом и номером телефона своей жены, рассказывает Daily Mail.

Единственная информация, которая осталась у мужчины, - адрес на Ко-Пханган. Но полиция не смогла найти там женщину, потому что на время отсуствия мужа она вернулась в дом своей семьи.

Эмиль чувствовал себя недостаточно хорошо, чтобы вернуться к Ко-Пханган. Ни он, ни Крахай не умеют пользоваться интернетом.

Не имея связи с Эмилем, женщина решила, что он умер. Мужчина считал, что он никогда не увидит своей "единственной настоящей любви" снова.

Вначале июня он обратился к сотрудекам полиции в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке. Офицеры разыскали женщину и договорились о том, чтобы доставить Эмиля из Швейцарии.

Эмиль прибыл в аэропорт в понедельник, 25 июня. Во вторник отправился к острову Ко-Самуи. Там его посадили в лодку и отправили на соседний остров, где он встретился с женой. Они стали обниматься в портовой гавани, только что Эмиль сошел с лодки. Он и Крахай не сдерживали слез.

"Я должен вам сказать, что даже когда плохо работает, чувства любви и радости является столь же сильными, - сказал Эмиль. - Это самый счастливый момент моей жизни. Увидеть свою настоящую любовь за последние годы - это то, о чем я мечтал, пока был далеко. Я потерял все средства связи с моей женой, но я всегда считал, что судьба даст нам возможность встретиться снова. Я очень благодарен всем, кто сделал это возможным. Хочу провести остаток своей жизни с ней. Я наконец добрался домой " .

После воссоединения Крахай пообещала следит за мужем.

"Я думала, что он умер, потому что он ниразу не связался со мной снова. Я не знала, как с ним связаться. Просто ждала, что он позвонит. Я не знала, что с ним произошло. Теперь буду ухаживать за моим мужем. Буду его внимательно за ним следить. Я очень рада снова увидеть его. Мы все еще очень любим друг друга ".

24 года назад в Китае пропали двое трехлетних детей. Оба взяли к себе и вырастили бездетные семьи. Отец одного из детей распространил 180 тыс открыток, пытаясь найти сына.Полиция смогла найти биологических родителей по ДНК. Недавно потерянные дети и родители встретились. Отец мальчика продолжал поиски все время. 24 лет распечатал около 180 тыс. Листовок об исчезновении сына. Распространял их по разным провинциям. За первые три месяца потерял почти 30 кг веса.

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