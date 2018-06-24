В случае новых попыток дестабилизировать обстановку в Запорожской области реакция властей будет предельно жесткой, а попытки блокировать работу коллектива МК "Запорожсталь" будут тщательно расследованы правоохранительными органами. Об этом заявил председатель Запорожской областной государственной администрации Валерий Баранов.

"Мы с марта месяца в Запорожской области делали все для того, что бы стабилизировать ситуацию в Запорожье и Запорожской области с целью объединить усилия всех общественных организаций и побороть сепаратизм", - сообщил Баранов.

Глава Запорожской ОГА отметил, во время разговора с премьер-министром Украины Арсением Яценюком был поднят вопрос относительно дестабилизации работы МК "Запорожсталь". "Премьер министр и министр внутренних дел Украины дали поручение правоохранительным органам, чтобы жесточайшим образом, в рамках закона, пресекали любые попытки дестабилизации ситуации. Поэтому я хочу обратиться ко всем общественникам, и "Правому сектору" прежде только, с призывом действовать в рамках закона", - заявил Баранов.

Отметим, что согласно данным социальных опросов, более 80% жителей запорожской области относятся резко негативно к попыткам дестабилизировать ситуацию в регионе и помешать работе металлургического комбината "Запорожсталь". Напомним, 18 октября 2014 г. группой неизвестных лиц в масках и с символикой "Правого Сектора" была предпринята вторая попытка прорваться через основные проходные комбината "Запорожсталь" с целью блокирования работы предприятия. При этом, никаких требований МК "Запорожсталь" выдвинуто не было. Попытку прорыва пресекли сотрудники службы безопасности комбината. Первая попытка блокировать работу комбината произошла 15 октября 2014 г. По факту блокирования предприятия 15 и 18 октября МК "Запорожсталь" подал заявления в правоохранительные органы, которые зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований, ведутся расследования.

20 октября 2014 года МК "Запорожсталь" работает стабильно в штатном режиме. Производство и отгрузка готовой продукции в плановых графиках, кстати осуществляются все расчеты и платежи, в том числе: в Государственный бюджет Украины, заработная плата сотрудникам, расчеты с поставщиками и подрядными организациями комбината. В настоящий момент на близлежащих к комбинату территориях спокойная обстановка.

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