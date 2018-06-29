Представители националистической организации С14 и ветераны АТО в Конча-Заспе Киевской области снесли часть забора на территории вокруг дома сопредседателя депутатской группы "Партия "Відродження", народного депутата Виталия Хомутынника из-за того, что он не давал доступа к реке Днепр пластунам из детского лагеря. На место происшествия приезжала полиция. К ветеранским и националистическим организациям обратился за помощью детский лагерь пластунов "Василек" Фото: Жека Карась / Facebook По его словам, к ветеранским и националистическим организациям обратился за помощью детский лагерь пластунов "Василек"."Сегодня все официальные союзы участников АТО Днепровского, Подольского, Оболонского, Святошинского районов Киева собрались вместе отстаивать конституционные права наших детишек на отдых. Некий неуважаемый деятель Хомутынник препятствует доступу детям к воде, поставил преступный забор на незаконной застройке. Нанял титуханов в камуфляже и думает что он хозяин этой земли", – сообщил Гутман. https://www.facebook.com/GutmanDmytro/videos/2137179959893163/ По словам координатора С14 Сергея Мазура, участие в демонтаже забора принимали "бойцы АТО, активисты С14 и Ветеранского братства". Об этом он написал в своем Facebook. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=194141214629224&id=100021000394552 Активисты отметили, что после того, как в ситуацию попытались вмешаться "титушки", ветераны АТО вызвали полицию, однако правоохранители "завалили на землю борцов с несправедливостью". Об этом сообщил активист Игорь Терещенко. https://www.facebook.com/L.Pacone/posts/10204791900194184 В комментарии "Громадському" в полиции Киева сообщили, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая "общалась с участниками конфликта". По словам правоохранителей, информации о пострадавших нет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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