В Киеве представили проект музея Революции достоинства. Фоторепортаж События В Киеве представили проект музея Революции достоинства. Фоторепортаж Фото: mincult.kmu.gov.ua Фото: hromadskeradio.org Фото: maidanmuseum.org Фото: maidanmuseum.org Фото: maidanmuseum.org Фото: censor.net.ua Фото: censor.net.ua Победителями международного конкурса на лучший проект музея Революции достоинства стали немецкие архитекторы Ян Кляйхус и Йоханес Кресснер. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба Министерства культуры Украины. Всего на конкурс подавались 12 заявок из Украины, Австрии, Германии, Испании и Франции. По проекту берлинского бюро, основная часть музея будет состоять из выставочных залов. Также будет зал для детей, общественное пространство для лекций и других мероприятий, а также залы для хранения фондов музея, отмечает "Цензор.НЕТ". Здание будет находиться на аллее Героев Небесной сотни в Печерском районе Киева, но о конкретных датах строительства министр культуры Евгений Нищук говорить отказался, проинформировало "Громадське радіо". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



