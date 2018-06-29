В компании Google будут наказывать сотрудников, которые проявляют дискриминацию по отношению к другим сотрудниками или оскорбляют коллег. В компании работает около 80 тыс. сотрудников Фото: ЕРА В новых правилах говорится, что обвинения на коллег, дискриминация и вовлечение их в дискуссии, которые "не способствуют созданию продуктивной рабочей обстановки", будут наказываться.В компании намерены добиться прекращения троллинга внутри компании. По мнению руководства компании, новые правила должны помочь Google найти грань между свободой выражения мнений и переходом на личности в общении между сотрудниками компании.Планируется, что отныне за перепиской сотрудников во внутрикорпоративном чате будут следить более внимательно. Если какие-то высказывания сотрудников не будут соответствовать правилам компании, руководство Google будет принимать соответствующие меры – речь идет о дисциплинарных взысканиях, отстранении от работы и даже увольнении.В компании Google работают около 80 тыс. сотрудников. Штаб-квартира компании находится в Калифорнии. Офисы открыты в Бостоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и еще в 70 городах в 50 странах мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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