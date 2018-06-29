Украина выразила поддержку территориальной целостности Йемена
По теме: выразило поддержку президенту
Йемена Абд-Раббу Мансуру Хади и его правительству в восстановлении
конституционного строя в стране, сообщает пресс-служба ведомства,
пишет со ссылкой на . "Украина поддерживает
единство, суверенитет, независимость и территориальную целостность
Йеменской Республики, а также усилия легитимного и международно
признанного президента Абд-Раббу Мансура Хади и его правительства
по восстановлению конституционного строя в стране", – говорится в
сообщении. Украина выступает за
политико-дипломатическое урегулирование на условиях соблюдения
договоренностей, достигнутых по итогам Конференции национального
диалога, Мирной инициативы Совета сотрудничества арабских
государств Залива и положений соответствующих резолюций Совета
Безопасности . "В Украине внимательно следят за развитием
ситуации вокруг освобождения йеменскими вооруженными силами и
силами коалиции важного в плане обеспечения гуманитарной помощи и
продукции первой необходимости для йеменского народа города Ходейды
и его порта", – отметили в ведомстве. также
констатирует отсутствие конструктивизма в позиции группировки
Аль-Хути, а также осуждает продолжение ракетных обстрелов
территории Саудовской Аравии.
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