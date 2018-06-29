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Украина выразила поддержку территориальной целостности Йемена
29.06.2018 01:16
Украина выразила поддержку территориальной целостности Йемена По теме:   выразило поддержку президенту Йемена Абд-Раббу Мансуру Хади и его правительству в восстановлении конституционного строя в стране, сообщает пресс-служба ведомства, пишет со ссылкой на .   "Украина поддерживает единство, суверенитет, независимость и территориальную целостность Йеменской Республики, а также усилия легитимного и международно признанного президента Абд-Раббу Мансура Хади и его правительства по восстановлению конституционного строя в стране", – говорится в сообщении.    Украина выступает за политико-дипломатическое урегулирование на условиях соблюдения договоренностей, достигнутых по итогам Конференции национального диалога, Мирной инициативы Совета сотрудничества арабских государств Залива и положений соответствующих резолюций Совета Безопасности .   "В Украине внимательно следят за развитием ситуации вокруг освобождения йеменскими вооруженными силами и силами коалиции важного в плане обеспечения гуманитарной помощи и продукции первой необходимости для йеменского народа города Ходейды и его порта", – отметили в ведомстве.    также констатирует отсутствие конструктивизма в позиции группировки Аль-Хути, а также осуждает продолжение ракетных обстрелов территории Саудовской Аравии. 





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