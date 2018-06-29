Глава Кремля Владимир Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом может согласиться на введение миротворцев на Донбасс при условии сохранения администрации оккупантов, заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, ссылаясь на источники в Вашингтоне. Парубий: Эта встреча вызывает много вопросов и предостережений Фото: rada.gov.ua "Эта встреча вызывает много вопросов и предостережений. В частности, мне известно, что Путин намерен предложить Трампу план, чтобы разделить вопрос Донецкой и Луганской областей и Крыма. И второе: дать возможность допустить миротворцев [на Донбасс], но оставить ту же администрацию [оккупантов]", – рассказал он.По словам Парубия, его источники в Вашингтоне уверяют, что "изменений США в отношении Украины не произойдет в результате этой встречи".По прогнозам председателя парламента, США будут усиливать давление на Россию и расширять поддержку Украины.Переговоры лидеров Трампа и Путина состоятся 16 июля в Хельсинки. Глава Белого дома, комментируя будущую встречу, заявил, что "мир должен начать жить дружно".Вице-президент США Майк Пенс отмечал, что Трамп намерен обсудить с Путиным возможное вмешательство Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, военное набег РФ в Украину, войну в Сирии, а также экономические отношения Соединенных Штатов и России.Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон признавался, что Белый дом не ожидает конкретных результатов от встречи. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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