|
Парубий уверен, что позиция США в отношении Украины не изменится после встречи Трампа с Путиным
|
29.06.2018 01:21
|
Глава Кремля Владимир Путин на встрече с президентом США Дональдом
Трампом может согласиться на введение миротворцев на Донбасс при
условии сохранения администрации оккупантов, заявил председатель
Верховной Рады Украины Андрей Парубий, ссылаясь на источники в
Вашингтоне. Парубий: Эта встреча вызывает много вопросов и
предостережений Фото: rada.gov.ua "Эта встреча вызывает много
вопросов и предостережений. В частности, мне известно, что Путин
намерен предложить Трампу план, чтобы разделить вопрос Донецкой и
Луганской областей и Крыма. И второе: дать возможность допустить
миротворцев [на Донбасс], но оставить ту же администрацию
[оккупантов]", – рассказал он.По словам Парубия, его источники
в Вашингтоне уверяют, что "изменений США в отношении Украины не
произойдет в результате этой встречи".По прогнозам председателя
парламента, США будут усиливать давление на Россию и расширять
поддержку Украины.Переговоры лидеров Трампа и
Путина состоятся 16 июля в Хельсинки. Глава Белого дома,
комментируя будущую встречу, заявил, что "мир должен начать жить
дружно".Вице-президент США Майк Пенс отмечал, что
Трамп намерен обсудить с Путиным возможное вмешательство
Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, военное набег РФ в
Украину, войну в Сирии, а также экономические отношения Соединенных
Штатов и России.Советник президента США по нацбезопасности Джон
Болтон признавался, что Белый дом не ожидает конкретных
результатов от встречи.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира