Упоминание еврейского вопроса главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом, на которое обратил внимание глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, американский журнал Newsweek расценил как "резкое напоминание" о проявлениях антисемитизма и расизма в Украине. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Слова Матиоса в США расценили как поддержание антисемитских теорий заговора Фото: gp.gov.ua "Матиос считает, что евреи вновь хотят залить кровью славянские народы. Об этом он намекнул в интервью изданию INSIDER", – написал Долинский.Он привел отрывок из публикации за 25 июня."На каждой войне всегда есть свой [деятель марксизма Александр] Парвус, который привозил Ленину деньги на революцию, которая залила славян потоками крови на десятилетия. Тот тоже был еврейского происхождения. В этом случае с Украиной опять хотят сделать то же самое", – цитирует Долинский Матиоса.Главный военный прокурор сравнил с Парвусом предполагаемого организатора покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа. https://www.facebook.com/eduard.dolinsky/posts/1976835082348550 Американский журнал Newsweek 27 июня расценил слова Матиоса как поддержание антисемитских теорий заговора. В тексте материала говорится, что это стало "резким напоминанием" о проявлениях антисемитизма и расизма в публичном дискурсе Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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