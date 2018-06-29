Упоминание еврейского вопроса главным военным прокурором Украины
Анатолием Матиосом, на которое обратил внимание глава Украинского
еврейского комитета Эдуард Долинский, американский журнал Newsweek
расценил как "резкое напоминание" о проявлениях антисемитизма и
расизма в Украине. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Слова Матиоса в США расценили как поддержание антисемитских
теорий заговора Фото: gp.gov.ua "Матиос считает, что евреи вновь
хотят залить кровью славянские народы. Об этом он намекнул в
интервью изданию INSIDER", – написал Долинский.Он привел
отрывок из публикации за 25 июня."На каждой войне всегда есть свой
[деятель марксизма Александр] Парвус, который привозил Ленину
деньги на революцию, которая залила славян потоками крови на
десятилетия. Тот тоже был еврейского происхождения. В этом случае с
Украиной опять хотят сделать то же самое", – цитирует
Долинский Матиоса.Главный военный прокурор сравнил с
Парвусом предполагаемого организатора покушения на российского
журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа.
https://www.facebook.com/eduard.dolinsky/posts/1976835082348550
Американский журнал Newsweek 27 июня расценил слова Матиоса
как поддержание антисемитских теорий заговора. В тексте
материала говорится, что это стало "резким напоминанием" о
проявлениях антисемитизма и расизма в публичном дискурсе Украины.
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