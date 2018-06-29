Бельгийский “Генк” Украинская Руслана Малиновского провел первый контрольный поединок во время подготовки к сезону-2018/2019, информирует со ссылкой на Федерацию футбола Украины.

Команда полузащитника сборной Украины встречалась с любительским ФК “Бригель Спорт” и победила со счетом 10:0.

Малиновский вышел на поле после перерыва и отметился двумя забитыми мячами (пятьдесят пятой и восемьдесят первой минуты).

Примечательно, что в другой игре с участием бельгийского ФК “Сент-Трюйден” экс-игрок “Днепра” Роман Безус сыграл по тайму против “Хекро-де-Стад” (6:0) и “Тессендерло” (2:0) в которых отдал одну голевую передачу.

Добавим, что в активе 25-летнего Малиновского уже 11 проведенных поединков за национальную сборную страны.

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