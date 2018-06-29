|В киевском метрополитене человек попал под поезд, движение временно остановили
|29.06.2018 01:38
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В киевском метрополитене человек попала под поезд на станции "Левобережная" красной ветки. В результате происшествия, движение поездов было ограничено, передает корреспондент .
Очевидцы сообщают, что неизвестный бросился под поезд, оставив на перроне сумку.
На своей Facebook-странице КП “Киевский метрополитен” подтвердил смерть неизвестного.
По состоянию на 23 час движение восстановлено в обычном режиме.
Напомним, 27 марта, работники Национальной полиции в Харьковской области задержали поезд № 138 Хмельницкий — Лисичанск после того, как на пути бросилась женщина.
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