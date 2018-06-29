Погода, Новости, загрузка...
Стрелок из Мэриленда повредил свои пальцы, чтобы они не оставляли отпечатков – СМИ
29.06.2018 01:52
Злоумышленник, задержанный полицией после убийства пятерых человек в редакции американского издания Capital Gazette, отказывается представляться. Известно только, что он белый и ему около 20 лет, отметил источник CBS News. Полиция не может идентифицировать задержанного стрелка Фото: SalenaZito / Twitter По данным источника, задержанный по подозрению в убийстве отказывается называть себя. Телеканалу рассказали, что злоумышленнику около 20 лет, он белый.Для стрельбы мужчина использовал дробовик, который полиция описывает как "длинный пистолет".Источник CBS News отметил, что у стрелка в рюкзаке были обнаружены дымовые шашки и петарды, а также муляжи гранат.Стрельба по сотрудникам редакции газеты была открыта через стеклянные двери, рассказал журналист Фил Девис, ставший очевидцем преступления. В полиции подтвердили смерть пяти человек.Правоохранители считают, что стрелок был один, мотивы преступления для них пока неизвестны.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить