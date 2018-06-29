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Стрелок из Мэриленда повредил свои пальцы, чтобы они не оставляли отпечатков – СМИ
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29.06.2018 01:52
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Злоумышленник, задержанный полицией после убийства пятерых человек
в редакции американского издания Capital Gazette, отказывается
представляться. Известно только, что он белый и ему около 20 лет,
отметил источник CBS News. Полиция не может идентифицировать
задержанного стрелка Фото: SalenaZito / Twitter По данным
источника, задержанный по подозрению в убийстве отказывается
называть себя. Телеканалу рассказали, что злоумышленнику около 20
лет, он белый.Для стрельбы мужчина использовал дробовик, который
полиция описывает как "длинный пистолет".Источник CBS News
отметил, что у стрелка в рюкзаке были обнаружены дымовые шашки и
петарды, а также муляжи гранат.Стрельба по сотрудникам редакции
газеты была открыта через стеклянные двери, рассказал
журналист Фил Девис, ставший очевидцем преступления. В полиции
подтвердили смерть пяти человек.Правоохранители считают, что
стрелок был один, мотивы преступления для них пока неизвестны.
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