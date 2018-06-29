Аргентинская субмарина San Juan пропала в ноябре 2017 года. Сейчас правительство страны ищет частную компанию, которая продолжит поисковую операцию. | Родные моряков считают, что власти затягивают поиски субмарины Фото: EPA Протестующие заявили, что власти затягивают поиски субмарины. Народ Аргентины призвали поддержать акцию, "выразив свою боль" по поводу произошедшего. ВИДЕО Видео: Crónica TV / YouTube Подлодка San Juan, на борту которой находились 44 человека, перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. Безуспешные поиски субмарины продолжались до апреля 2018 года. Сейчас правительство Аргентины ищет частную компанию, которая продолжит операцию.По данным разведуправления ВМС США, подводная лодка затонула из-за взрыва на борту. Экипаж погиб сразу, так как корпус San Juan был полностью разрушен в течение 40 миллисекунд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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