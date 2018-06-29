28 июня стало известно, что суд города Тбилиси признал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили виновным по делу об избиении депутата парламента страны Валерия Гелашвили в 2005 году. Бывший заместитель главного прокурора Грузии Давид Сакварелидзе назвал это решение "абсолютным бредом". Сакварелидзе: В Грузии идут очень серьезные оппозиционные движения Фото: David Sakvarelidze / Facebook "Олигархат боится возвращения Саакашвили и лепит истерически разные уголовные дела. Cейчас надумали это дело якобы об избиении народного депутата, что само по себе абсолютный бред", – отметил он.Соратник Саакашвили рассказал, что в Грузии в последнее время "идут очень серьезные оппозиционные движения", из-за чего в политику пришлось возвращаться экс-премьеру страны Бидзине Иванишвили.Приезд экс-президента Грузии на родину может стать "большим толчком для очень широкого протестного движения", пояснил Сакварелидзе.Он заверил, что Грузия всегда была у Саакашвили "главной в повестке дня" и политик обязательно вернется в страну, поскольку "просто сидеть в Голландии и чего-то ждать – не выход".28 июня стало известно, что суд города Тбилиси признал Саакашвили виновным по делу об избиении депутата парламента страны Валерия Гелашвили в 2005 году. Политика заочно приговорили к шести годам лишения свободы и на два года и три месяца лишили права занимать определенные должности.По данным грузинской прокуратуры, Саакашвили выступает в качестве обвиняемого в еще четырех уголовных производствах.В октябре в Грузии состоятся выборы президента. Саакашвили до этого обещал вернуться в страну, но не уточнял, будет ли баллотироваться. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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