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Сакварелидзе о заочном приговоре Саакашвили в Грузии: Олигархат боится его возвращения
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29.06.2018 03:01
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28 июня стало известно, что суд города Тбилиси признал
экс-президента Грузии Михаила Саакашвили виновным по делу об
избиении депутата парламента страны Валерия Гелашвили в 2005 году.
Бывший заместитель главного прокурора Грузии Давид Сакварелидзе
назвал это решение "абсолютным бредом". Сакварелидзе: В Грузии идут
очень серьезные оппозиционные движения Фото: David Sakvarelidze /
Facebook "Олигархат боится возвращения Саакашвили и лепит
истерически разные уголовные дела. Cейчас надумали это дело якобы
об избиении народного депутата, что само по себе абсолютный
бред", – отметил он.Соратник Саакашвили рассказал, что в
Грузии в последнее время "идут очень серьезные оппозиционные
движения", из-за чего в политику пришлось возвращаться экс-премьеру
страны Бидзине Иванишвили.Приезд экс-президента Грузии на родину
может стать "большим толчком для очень широкого протестного
движения", пояснил Сакварелидзе.Он заверил, что Грузия всегда была
у Саакашвили "главной в повестке дня" и политик обязательно
вернется в страну, поскольку "просто сидеть в Голландии и чего-то
ждать – не выход".28 июня стало известно, что суд города
Тбилиси признал Саакашвили виновным по делу об избиении депутата
парламента страны Валерия Гелашвили в 2005 году. Политика заочно
приговорили к шести годам лишения свободы и на два года и три
месяца лишили права занимать определенные должности.По данным
грузинской прокуратуры, Саакашвили выступает в качестве обвиняемого
в еще четырех уголовных производствах.В октябре в Грузии состоятся
выборы президента. Саакашвили до этого обещал вернуться в страну,
но не уточнял, будет ли баллотироваться.
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