На стадионе в городе Крань (Словения) состоялся товарищеский матч, в котором бронзовый призер УПЛ “Ворскла” противостояла словацкой “Жилине”, информирует со ссылкой на пресс-службу полтавчан.

Уже на шестой минуте прекрасно сработала связка Ребенок — Коломоец, и после удара Юрия головой мяч оказался за спиной вратаря словаков. Во втором тайме на поле вышли другие составы, и счет в этой товарищеской встрече уже не менялся — 1:0.

Состав “Ворсклы” в 1 тайме: Шуст, игрок на просмотре, Мартыненко, Чижов, Пердута (к), Ребенок, Чеснаков, Шарпар, Кобахидзе, Кравченко, Коломоец;

В 2 тайме: Ткаченко, Сак, Гиоргадзе, Даллку, Сапай, Кадимян, Скляр (к), Габелок, Одарюк, игрок на просмотре, Сергийчук (Шаповал, 79).

Отметим, что следующий спарринг-партнер “Ворсклы” станет македонский “Шкендия”, с которой клуб Сачко сыграет в первый день июля.

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