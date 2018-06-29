|Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу
|29.06.2018 03:15
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В последний день группового этапа чемпионата мира по футболу в России стали известны имена остальных участников плей-офф, передает .
В группе Н гол Мина помог Колумбии обыграть Сенегал 1:0, и набрать 6 очков — 1 место. Зато Япония даже несмотря на поражение от Польши 0:1, завоевала 4 очка и по дополнительным показателям заняла вторую строчку в квартете.
Таким образом, в 1/8 финала на Колумбию ожидает противостояние со второй командой группы G Англией, а на Японией игра с Бельгией.
Вашему вниманию составы других пар:
Уругвай — Португалия;
Франция — Аргентина;
Бразилия — Мексика;
Испания — Россия;
Хорватия — Дания;
Швеция — Швейцария.
Примечательно, что впервые за 32 последние годы ни одна африканская сборная не пробились в плей-офф чемпионата мира.
Добавим также, первые поединки плей-офф с участием французской и португальских команд пройдут 30 июня.