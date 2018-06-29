|Задержанного после стрельбы в американской редакции идентифицировала система распознавания лиц – СМИ
|29.06.2018 03:17
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BREAKING: White male suspect in Maryland newsroom shooting has been identified via use of facial recognition technology, and local authorities are executing search warrant on his home, multiple senior law enforcement officials tell @NBCInvestigates.— NBC News (@NBCNews) 28 июня 2018 г.
Стрельба по сотрудникам редакции газеты была 28 июня в городе Аннаполис через стеклянные двери, рассказал журналист Фил Девис, ставший очевидцем преступления. В полиции подтвердили смерть пяти человек.Стрелка задержали. Правоохранители считают, что он действовал один, мотивы преступления пока неясны. Источники в полиции рассказали CBS News, что задержанный отказывался представляться, идентифицировать его по отпечаткам пальцев оказалось невозможно из-за повреждений на руках.
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