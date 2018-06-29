В американском штате Мэриленд проходят обыски в доме мужчины, которого задержали после стрельбы в редакции Capital Gazette, отмечают источники NBC News. По сотрудникам редакции стреляли через стеклянную дверь Фото: ЕРА Его имя не раскрывается.Источник телеканала рассказал, что местные власти уже выдали ордер на обыск в доме задержанного, там идут следственные действия. BREAKING: White male suspect in Maryland newsroom shooting has been identified via use of facial recognition technology, and local authorities are executing search warrant on his home, multiple senior law enforcement officials tell @NBCInvestigates. — NBC News (@NBCNews) 28 июня 2018 г. Стрельба по сотрудникам редакции газеты была 28 июня в городе Аннаполис через стеклянные двери, рассказал журналист Фил Девис, ставший очевидцем преступления. В полиции подтвердили смерть пяти человек.Стрелка задержали. Правоохранители считают, что он действовал один, мотивы преступления пока неясны. Источники в полиции рассказали CBS News, что задержанный отказывался представляться, идентифицировать его по отпечаткам пальцев оказалось невозможно из-за повреждений на руках. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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