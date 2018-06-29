Полиция задержала мужчин, которые сбежали из изолятора временного содержания Новотроицкого отделения полиции на Херсонщине в ночь на 26 июня, передает со ссылкой на .

"Полицейские установили, что после побега злоумышленники разделились. К их розыску, кроме работников местного отделения полиции, присоединились сотрудники соседних территориальных подразделений полиции и оперативники управления уголовного розыска областного главка. Полицейские проводили подворный обход всех населенных пунктов, отрабатывались фермерские хозяйства, полевые бригады, лесополосы, заброшенные сооружения", - говорится в сообщении полиции.

Один из разыскиваемых - житель районного центра Новотроицкое. Полицейские предположили, что он может скрываться у родных. Сегодня ночью оперативники заметили, как беглец через огород идет в родительский дом и задержали его.

Через несколько часов задержали другого разыскиваемого. Один из жителей пгт Новоалексеевка Генического района сообщил, что накануне видел похожего по приметам мужчину. К поиску задействовали кинолога Генического отдела полиции. Собака почти километр шла по запаху и вывела группу задержания к солнечной электростанции, где скрывался беглец. Обоих злоумышленников вновь поместили в Новотроицкое ИВС. Никто из правоохранителей при задержании не пострадал. Злоумышленники осмотрели медики, телесных повреждений они не получили.

В райцентре Новотроицкое Херсонской области в ночь на 26 июня с изолятора временного содержания сбежали 2 заключенных.

Злоумышленники повредили в прогулочном дворе изолятора металлические решетки на крыше, через которые выбрались. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Для задержания беглецов в области ввели план перехвата.

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