Футбольные сборные Бельгия и Англия, которые уже досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу, распределяли первые два места в группе G, информирует со ссылкой на сайт турнира.

Сначала о себе заявили бельгийцы: удары Муссы Дембеле на 6 минуте и Маруана Феллайни на 27-й парировал Джордан Пикфорд. Позже напомнили о себе и англичане, но ни Трент Александер-Арнольд на 30 минуте, ни Лофтус-Чик, который четыре минуты спустя бил головой, в створ не попали. Этим дело в первом тайме и ограничилось.

А вот после перерыва Янузай изящно обыграл Дэнни Роуза и левой ногой отправил мяч в дальнюю девятку. Пикфорд был бессилен — 1:0. Англичане пытались отыграться, самыми опасными были удары Фила Джонса на 60 минуте и Маркуса Решфорда на 66-й и 80-й, но Бельгия устойчиво оборонялась и, одержав третью победу в трех матчах, заняла первое место в группе — 9 очков.

Англичане финишировали вторыми — 6 очков.

Примечательно, что победа в этой встрече прервала 82-летнюю безвыигрышную серию “красных дьяволов” в матчах с Англией. Предварительную победу (3:2) они получили 9 мая 1936 года в товарищеском матче в Брюсселе.

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